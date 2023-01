Le Roméo et Juliette de 1968 au cœur d’une plainte pour une scène de nu controversée

Leonard Whiting et Olivia Hussey, stars du Romeo et Juliette réalisé par Franco Zeffirelli, poursuivent le studio Paramount pour exploitation sexuelle. Ils estiment avoir été abusés par la production lors d’une scène intime.

Il et elle étaient les stars du Romeo & Juliet de 1968. Leonard Whiting et Olivia Hussey avaient tout juste 15 et 16 ans au moment du tournage du film de Franco Zeffirelli, adapté de la célèbre pièce de théâtre de William Shakespeare.

Tous deux portent plainte aujourd’hui contre le studio Paramount qu’ils accusent d’exploitation sexuelle de mineurs et de distribution d’images de nudité.

Au moment du tournage, Franco Zefirelli, aujourd’hui décédé, avait affirmé qu’il n’y aurait pas de nudité dans le film et que tous deux porteraient des prothèses couleur chair pour la scène d’intimité. Il avait par la suite insisté pour que la scène se fasse avec les deux comédiens nus, mais avec du maquillage corporel, sous peine de faire capoter le film.

A-t-il profité de la jeunesse et de la naïveté de Leonard Whiting et Olivia Hussey ? A-t-il cédé à la pression du studio ? La scène de sexe entre les deux amants avait en tout cas à l’époque fait couler beaucoup d’encre, notamment parce qu’Olivia Hussey y apparaissait poitrine découverte et que le public a pu voir les fesses nues de Leonard Whiting.

Interviewée en 2018 par Variety, l’actrice Olivia Hussey avait défendu la nudité nécessaire pour le film, et défendu le respect du réalisateur à son égard. « En Amérique, c’était très tabou », expliquait-elle aussi à Fox News. « Mais en Europe, beaucoup de films contenaient de la nudité. Personne n’y trouvait à redire. Mais le fait que j’avais 16 ans a fait beaucoup parler… L’équipe avait été réduite au minimum, une poignée de personnes. Cela a été fait en fin de journée, avec du temps. C’était un plateau fermé. »

La scène a-t-elle eu un impact négatif sur la carrière de Leonard Whiting et Olivia Hussey ?

Selon la plainte, Olivia Hussey et Leonard Whiting affirment avoir souffert pendant des décennies de difficultés psychologiques et d’angoisses qui ont un impact sur leurs carrières respectives au cinéma. Si le Romeo & Juliet de Franco Zefirelli a bien marché au box-office, les deux têtes d’affiches n’ont pas rencontré un succès mémorable par la suite. Ils demandent aujourd’hui une indemnisation s’élevant à 500 millions de dollars.

Leur avocat, Solomon Gresen affirme que tous deux « étaient des enfants jeunes et naïfs dans les années 60 qui ne comprenaient pas ce qui était sur le point de leur arriver. Tout d’un coup, ils étaient célèbres à un niveau qu’ils n’auraient jamais pu espérer, et en plus de cela ils ont été abusés d’une façon qu’ils n’ont pas été capables de gérer. » Pour leur manager Tony Marinozzi, ce cas est aussi le reflet d’une époque : « Franco était leur ami, et franchement, à 16 ans, que faire ? Il n’avait pas d’autre choix. Il n’y avait pas de #MeToo. »

Cette énième version de l’idylle adolescente la plus connue au monde avait remporté un fort succès ainsi que deux Oscars, et fait l’objet de deux nominations pour le meilleur réalisateur et meilleur film.

