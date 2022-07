Le maillot de bain de l’été 2022 est enfin en soldes

Profitez des soldes d’été sur Place des Tendances pour créer le look estival qu’il manquait à votre quotidien pour lézarder au soleil.

Nous sommes à la fin du mois de juin, ce qui signifie plusieurs choses : l’été est là avec la chaleur et la bonne humeur qui l’accompagne, ainsi que les soldes d’été. C’est la période ou jamais pour vous offrir le bikini sur lequel vous avez bavé toute l’année. Justement Place des Tendances propose un ensemble qui fera certainement son effet.

Un bikini qui compile à lui seul différentes tendances, vous ne méritez pas moins. Celui-ci est de la marque Billabong avec des imprimés fleuris dans les tons vert pastel. Mais ce n’est pas tout, la forme a des allures rétro, avec une culotte taille haute qui marque la taille et englobe le fessier. Quant au haut du maillot, il s’agit d’un bandeau, dont les coussinets sont amovibles.

Haut de maillot de bain bandeau, Billabong, 35 € au lieu de 50 €

Bas de maillot de bain imprimé fleuri, Billabong, 35€ au lieu 50 €

Une tenue ne saurait être complète sans accessoire

Pour accompagner ce bikini, un petit bracelet ne fait pas de mal. Vous pouvez le mettre au poignet ou pourquoi pas à la cheville pour un peu de fun. Lui aussi de ton pastel avec des fleurs qui rappellent les imprimés du maillot de bain et sans vous en rendre compte la boucle est bouclé et votre look est complet.

Bracelet fleurs en perles, Au Printemps Paris, 9,50 € au lieu de 19 €

Évidemment libre à vous de profiter des soldes et de vous mettre à la recherche d’accessoires complémentaires pour vous protéger du soleil sur Place des Tendances, comme un chapeau, des lunettes de soleil ou un paréo. Et pourquoi pas investir dans un sac de plage ou un panier pour y ranger le tout.

En tout cas pour les soldes d’été, Place de Tendances propose tous ses prix réduits jusqu’à -50 % dès la première semaine. De quoi se faire plaisir sans culpabiliser. Par exemple cette tenue dont je viens de vous vanter les qualités passera de 119 € à 79,50 € alors profitez-en.

À lire aussi : Camila Cabello s’épanche sur son mal-être renforcé par les paparazzis et leurs photos volées