Le futur de la coloration capillaire est là et il s’utilise chez soi, détente

Le groupe L’Oréal vient de dévoiler Colorsonic, un outil connecté qui permet d’appliquer sa coloration à la maison sans en mettre partout et avec un résultat presque professionnel. On vous le présente.

Depuis 1947 et le lancement de la première boîte de coloration vendue en supermarché par la marque allemande Schwarzkopf, la technique d’application des teintures capillaires à domicile n’a pratiquement pas bougé d’un poil. Eh oui, ça fait presque 75 ans qu’on galère toujours autant à atteindre les racines situées à l’arrière de la tête !

Le marché ayant progressé de 6% pendant la fermeture prolongée des salons de coiffure due à l’épidémie de Covid-19, il était grand temps de révolutionner la coloration à la maison et de proposer de nouveaux outils pour en faciliter l’utilisation et améliorer les résultats. Le Colorsonic de L’Oréal a été développé pour ça, et même plus encore !

Colorsonic de L’Oréal, un objet connecté qui révolutionne la coloration à domicile

En amont du CES de 2022, le célèbre salon high-tech de Las Vegas, le groupe L’Oréal a présenté Colorsonic, un appareil connecté qui utilise une technologie innovante pour mélanger la coloration et l’appliquer de façon uniforme sur toute la chevelure.

Développé pour répondre aux besoins des consommatrices et des consommateurs, Colorsonic mélange lui même la couleur et le révélateur, puis distribue la bonne quantité de formule sur les cheveux grâce à un applicateur qui ressemble à un peigne et qui se déplace en zigzag pour couvrir efficacement et rapidement les cheveux, et ce quelle que soit leur longueur (deux embouts pour cheveux courts et cheveux longs sont inclus).

Après avoir reçu la teinte de coloration sans ammoniaque choisie parmi les 40 nuances proposées par L’Oréal, il suffira de clipser la cartouche dans le Colorsonic (acheté séparément) puis d’allumer l’accessoire afin qu’il procède au mélange.

Ensuite, on pourra utiliser le Colorsonic comme un peigne pour appliquer le produit sur ses racines ainsi que sur ses longueurs, et les picots se chargeront de bien disperser la formule. Facile, n’est-ce pas ? Du moins, ça a l’air hyper simple sur la vidéo…

Et s’il reste du produit dans la cartouche ? Pas de problème, on peut la conserver pour faire une retouche au cours du mois — ce qui n’est pas possible avec le système actuel lorsque le révélateur et la couleur ont été mélangés.

Colorsonic de L’Oréal

Le Colorsonic de L’Oréal devrait être lancé début 2023 aux États-Unis. Pour le moment, on n’en sait pas plus sur le prix ni même sur une éventuelle commercialisation en France, mais on vous tiendra au courant. Et on testera, évidemment !

