Le Consentement, le livre choc sur l’affaire Matzneff, va être adapté en film

Après une sortie retentissante en 2020, Le Consentement de Vanessa Springora, révélant les dessous ignobles de l’affaire Gabriel Matzneff, a droit à une version cinématographique.

Il y a les romans qu’on lie pour passer des nuits calmes au pays des rêves. Et puis il y a Le Consentement.

Sorti en 2020, ce récit raconté à la première personne par Vanessa Springora aura bientôt droit à une adaptation filmique emmenée par Kim Higelin (qui incarnera Vanessa Springora) et Jean-Paul Rouve (qui interprétera Gabriel Matzneff).

Le Consentement, les dessous de l’affaire Matzneff

Dans Le Consentement, l’écrivaine Vanessa Springora raconte l’emprise qu’a eue sur elle l’auteur à succès Gabriel Matzneff, alors qu’elle avait 13 ans et lui 50.

Le livre, dont il est difficile de tourner les pages sans avoir la nausée, décrit cette relation abusive — consentie par ailleurs par la mère de l’autrice — dont l’enfant a fait les frais pendant des années, victime d’un pédocriminel notoire résolument défendu par l’intelligentsia de gauche de la fin des années 80.

Manipulée, abusée dès sa pré-adolescence, l’autrice raconte notamment, dans son récit vendu à plus de 180 000 exemplaires :

« À quatorze ans, on n’est pas censée être attendue par un homme de 50 ans à la sortie de son collège, on n’est pas supposée vivre à l’hôtel avec lui ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche à l’heure du goûter. »

Protégé par son succès, le pédocriminel, pourtant bien connu des services de police (où il avait déjà été entendu) et de la télévision, est demeuré impuni pour ses actes perpétrés non seulement sur Vanessa Springora mais aussi sur de nombreux autres enfants, notamment en Thaïlande, où il pratiquait d’après l’autrice le « tourisme sexuel ».

Une enquête sur lui a toutefois été ouverte par le parquet de Paris suite au livre, dont la portée d’après l’autrice n’était que symbolique, puisque les actes relèvent désormais de la prescription.

L’auteur vit donc tout à fait librement et a écrit un mail à l’Obs se défendant des accusations de sa victime :

Apprendre que le livre que Vanessa a décidé d’écrire de mon vivant n’est nullement le récit de nos lumineuses et brûlantes amours, mais un ouvrage hostile, méchant, dénigrant, destiné à me nuire, un triste mixte de réquisitoire de procureur et de diagnostic concocté dans le cabinet d’un psychanalyste, provoque en moi une tristesse qui me suffoque

Qu’à cela ne tienne, désormais le pédocriminel se voit révélé au grand jour non seulement par un livre édifiant et nécessaire, mais aussi dans un film produit par Marc Missionnier et Carole Lambert et réalisé par Vanessa Filho.

Pour l’heure, l’adaptation n’a pas de date de sortie mais son tournage devrait bientôt débuter.

