Le furieux Titane représentera la France aux Oscars 2022

Grand gagnant de Cannes 2021, Titane s’envole désormais vers les Oscars pour y représenter la France et toute sa fierté.

D’aucuns ont beau arguer qu’elle n’est que politique, ils n’enlèveront rien à la superbe victoire de Titane au festival de Cannes 2021.

Victoire double, même : pour le film d’abord, qui vient souligner son immensité ; pour sa réalisatrice ensuite, qui rentre dans l’histoire en devenant la deuxième femme à gagner une Palme d’or (la première étant Jane Campion en 1993).

Non content de séduire la France avec un sacre et quelques 300 000 entrées, Titane conquiert les salles américaines et représentera son pays aux Oscars.

Titane s’envole pour les Oscars

Après délibération et auditions, une commission spécialisée du CNC a élu Titane comme représentant de la France à la cérémonie des Oscars 2022, qui se tiendra le 27 mars 2022 à Los Angeles.

Le film était en course avec deux autres films français majeurs de cette année : Bac Nord, de Cédric Jimenez, sur des flics marseillais aux méthodes douteuses et L’évènement, de Audrey Diwan, sur l’avortement clandestin.

Dominique Boutonnat, président du CNC, a déclaré mardi 12 octobre au soir :

« Nous sommes très fiers que Titane, film particulièrement exceptionnel, puisse porter les couleurs de la France. »

Prudence cependant : rien n’assure que la France ira jusqu’à la cérémonie à proprement dit, car désormais c’est au tour de l’Académie des Oscars de sélectionner les longs-métrages qui figureront dans sa catégorie « Meilleur film étranger ».

L’année dernière, l’hexagone avait sélectionné le film Deux de Filippo Meneghetti, qui n’était par exemple pas parvenu à séduire l’Académie américaine.

Il y a toutefois quelques bonnes chances, cette année, que Titane, ce conte cruel, métallique et ténébreux, s’envole vraiment jusqu’aux Oscars, puisqu’il connaît un succès retentissant aux États-Unis, où le film a même des grands groupes de très gros fans.

Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts !

