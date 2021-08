« Le concept de friperie pour personnes grosses n’existait pas », jusqu’à La Grande Fripe

Avec son site internet, Noëmie Divet veut rendre la seconde main accessible aux grandes tailles. Rencontre avec cette pétillante reine de la chine.

Un chemisier taille 38, un jean mom légèrement destroy taille 40, encore une robe champêtre taille 36… tout cela vous déprime ? C’est compréhensible : il est parfois difficile de trouver la bonne pioche lorsqu’on ne fait pas une taille dite « standard ». Une fois qu’on a flâné dans les rayons de certaines marques de la fast fashion, où pendent quelques collections dédiées aux grandes tailles, les séances de shopping tournent vite au vinaigre.

Des solutions possibles ? Tenter sa chance sur les sites de seconde main, ou pousser les portes des friperies. Mais bien que ces lieux s’avèrent être de véritables cavernes d’Ali Baba pour chiner des pièces vintage et stylées, le problème reste souvent le même. La taille, la taille et… encore la taille.

C’est à ce moment que Noëmie Divet vient à votre rescousse. Une fois ses lunettes rondes parfaitement vissées sur le nez et ses longues boucles noires lâchées, la jeune femme de 29 ans se transforme en experte de la chine pour vous proposer des vêtements à partir du 42 — et de seconde main ! Une mission qui rythme aujourd’hui le quotidien de cette pétillante bretonne mais parisienne de cœur.

« Quand on dépasse le 42 cela peut être compliqué de trouver une pièce qu’on aime et qui plus est à notre taille ou un vêtement qui transformera votre tenue habillée en un look plus décontracté. Comme j’adore chiner et que le concept de friperie pour les personnes grosses n’existait pas, j’ai décidé de créer La Grande Fripe. »

Débute alors une nouvelle aventure pour cette ancienne manager.

Overdose de fast fashion

On dit bien souvent que les voyages forment la jeunesse. Il semblerait que ce fut le cas pour Noëmie. Après avoir vécu trois ans en Chine, dans le cadre de ses études et le travail, la jeune femme dresse un étonnant bilan de cette expérience à l’étranger.

« Pendant mon séjour, j’allais régulièrement chez H&M pour m’acheter des petites robes et des vestes habillées. J’étais obligée d’aller dans les grandes enseignes occidentales si je voulais trouver des vêtements qui soient à ma taille. J’étais en totale surconsommation de la mode. J’étais tellement en overdose de la fast fashion qu’à mon retour en France, je me suis vengée sur les friperies. »

Résultat ? Même si quelques pièces du géant suédois de prêt-à-porter font de la résistance dans sa garde-robe, cette dernière est constituée à 90% de vêtements achetés en friperie.

Un déclic qui prend une toute autre tournure en mars 2020. Lassée par son poste et motivée par sa conscience écologique, Noëmie profite du premier confinement pour lancer un compte Vinted sur lequel elle vend des vêtements dégotés dans les friperies parisiennes et bretonnes.

« Avant de me lancer, j’avais proposé un petit sondage afin de voir si je n’étais pas la seule à être intéressée par les vêtements grande taille et de seconde main. Sur les 720 participants, plus de 600 y ont répondu favorablement. J’ai commencé avec une centaine de ventes en France mais aussi aux Pays-Bas. Les personnes sont contentes de pouvoir acheter des choses qu’elles ne trouvent pas ailleurs. »

En plus de bénéficier de pièces confiées par ses abonné et abonnées en dépôt-vente, Noëmie retourne régulièrement dans sa Bretagne natale pour dénicher des perles rares.

« Avec la pandémie, les virées friperies sont un peu plus compliquées. Je sais que je peux compter sur ma mère et sur ma sœur : comme elles adorent chiner, elles s’organisent toutes les deux pour trouver des pièces cool aux styles différents. Je ne suis pas la seule à avoir des yeux dans les friperies. »

Cela ne fait aucun doute, l’art de chiner coule dans leurs veines.

Déstimagtiser la mode

« Dans la mode française, même éco-responsable, il y a très peu de place pour les personnes grosses. Bien que certaines marques commencent à jouer le jeu, elles ne proposent que des tailles allant jusqu’au 48. C’est déjà bien mais ce n’est pas suffisant. Quand je regarde du côté des États-Unis et de la Grande-Bretagne, il y a pas mal de friperies entièrement dédiées aux grandes tailles. Je m’en inspire pour proposer des vêtements qui ont traversé des décennies et qui sont bien souvent de meilleure qualité que ceux achetés dans les magasins de fast fashion. »

Dans ce challenge, la créatrice de La Grande Fripe se fixe un autre objectif : lutter contre la grossophobie.

Avec son site de vêtements chinés, Noëmie veut rendre la mode accessible à toutes les morphologies et mettre fin aux discriminations dont certaines personnes peuvent être victimes.

« Quand on est gros, on est souvent stigmatisé par notre physique et notre façon de nous habiller. Or avec La Grande Fripe, je ne veux plus que ce soit un casse-tête pour les gens de trouver des vêtements à leur taille et qui leur correspondent. »

Que ce soit avec ses vêtements ou avec ses lives Instagram, Noëmie ne cesse de répandre des « good vibes » à ses abonnés et abonnées.

« Okay, on est gros mais on est là, on existe et on ne veut pas ressembler à une tente quand on enfile une robe. Il ne faut plus que ce soit une corvée de trouver des vêtements même de seconde-main. »

La preuve avec les vêtements mis en ligne sur son site aussi pétillant, coloré et positif que Noëmie. Faites-y donc un tour !

Crédit photo : Noëmie Divet

