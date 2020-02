« Présidente, femme d’un président » : Larousse critiqué pour des définitions sexistes

« Derrière chaque grand homme se cache une femme. »

Tu as peut-être déjà entendu cet adage. Comme si une grande femme se tenait forcément dans l’ombre d’un grand homme !

En tout cas, c’est un peu ce que semble sous-entendre le dictionnaire Larousse avec plusieurs définitions sexistes… Non, ça n’est pas une blague !

Larousse et sa définition sexiste de présidente

Larousse est accusé de sexisme suite aux critiques de plusieurs de ses définitions sur les réseaux sociaux.

Un article du HuffPost a relayé la polémique lancée par une publication de Pépite sexiste, une association de sensibilisation au sexisme dans le marketing.

Vous pourriez mettre cette capture d’écran en illustration de la définition de « sexisme » @LAROUSSE_FR 👌#MardiConseil pic.twitter.com/Thwd82I7UI — Pépite Sexiste (@PepiteSexiste) February 4, 2020

C’est ce qu’indique le Tweet de Pépite Sexiste. Larousse définit en effet une « présidente » comme… la « femme d’un président ».

Le dictionnaire ne fait pas mention d’une « personne qui préside une assemblée, une réunion, un tribunal », ou de « titre du chef de l’Etat dans une république », comme elle le fait dans sa définition de président.

Malaise.

La boulangère et la guerrière selon Larousse… D’autres définitions sexistes

Mais le sexisme dans le dictionnaire Larousse ne s’arrête pas là. Une internaute a épinglé sur Facebook sept autres définitions jugées sexistes :

Je me souviens du jour où j'ai appris avec stupéfaction que les dictionnaires n'étaient ni neutres ni objectifs, mais… Publiée par Diane Moinet sur Jeudi 6 février 2020

Parmi elles, la définition d’une boulangère,« femme d’un boulanger, qui travaille à la boutique », selon Larousse…

Larousse donne également une définition étonnante à « guerrière ».

Alors qu’un guerrier est défini comme une « personne qui fait la guerre », une guerrière est une « jeune fille, jeune femme qui revendique avec agressivité et violence sa place dans la société ». Ou bien, une « militante infatigable de la condition féminine ».

Paye ta misogynie avec l'aide de @LAROUSSE_FR .

➡️ guerrier : Personne qui fait la guerre.

➡️ guerrière : Jeune fille, jeune femme qui revendique avec agressivité et violence sa place dans la société.

Militante infatigable de la condition féminine. pic.twitter.com/Jbpi07Vl1z — Emma Audrey (@emma_audrey_fr) February 12, 2020

Le problème ? Une définition genrée et différente pour le terme au masculin et au féminin, et la référence à l’agressivité.

Un stéréotype bien ancré qui veut que les femmes qui osent s’affirmer soient forcément agressives, voire hystériques.

La réaction de Larousse face aux critiques sur ses définitions sexistes

Face à la polémique, la version en ligne du dictionnaire a été modifiée.

Les définitions au masculin et au féminin ont été rassemblées sur la même page. La même définition est ainsi donnée à un boulanger et à une boulangère, à un président et à une présidente, ou à un guerrier et à une guerrière.

En effet, selon l’historienne Eliane Viennot contactée par Le Parisien, définir une boulangère ou une présidente comme les femmes d’un boulanger ou d’un président ne correspond pas à une réalité historique :

« C’est absurde. Les femmes ont toujours exercé ce métier, et elles étaient imposées en tant que telles »

Larousse n’a pas fait de commentaire sur cette polémique et a indiqué au Parisien que ses équipes travaillaient en ce moment sur l’édition 2021 du dictionnaire.

J’espère que les définitions sexistes auront disparu dans cette nouvelle édition !

