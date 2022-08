Lady Gaga rejoint Joaquin Phoenix à l’affiche de Joker 2, en salle en octobre 2024￼

Lady Gaga sera Harley Quinn aux côtés de Joaquin Phoenix dans Joker: Folie à deux dont la sortie est prévue en octobre 2024.

On s’est surpris à en rêver il y a quelques mois et nos vœux se sont réalisés : Lady Gaga jouera Harley Quinn dans Joker 2 ! Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on connaît aussi la date de sortie du film.

Lady Gaga et Joaquin Phoenix, un duo qui fait envie

Décidément, Lady Gaga n’en a pas fini de nous étonner. Ce 4 août 2022, la chanteuse, actrice (et icône de mode) a provoqué un petit séisme dans le monde de la culture pop avec un simple tweet.

Stefani Germanotta a annoncé qu’elle avait rejoint Joker: Folie à Deux, la suite du film de Todd Phillips sorti en 2019. La star a posté une courte vidéo sur son compte Twitter. On peut y lire les noms Phoenix et Gaga, dont les silhouettes apparaissent une à une, puis enlacées comme si elles dansaient. Lady Gaga se glissera dans la peau de la super-vilaine Harley Quinn, une ancienne psychologue tombée amoureuse du Joker.

La veille, le studio Warner Bros avait annoncé la date de sortie du film, qu’on aura le plaisir de découvrir le 4 octobre 2024. Patience…

Joker: Folie à Deux

Aucun doute possible : ces deux génies du grand écran formeront un duo hauts en couleur ! D’ailleurs, on entend déjà des éclats de rire à la fin de la vidéo…

