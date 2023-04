Lâchée par la Banque Populaire après sa grossesse, Clarisse Crémer a un nouveau sponsor

Elle sera finalement de la partie. Clarisse Crémer, qui avait annoncé en février dernier être lâchée par son sponsor Banque Populaire après avoir accouché de son premier enfant quelques mois plus tôt, participera bien aux sélections pour le Vendée Globe 2024, grâce au soutien de L’Occitane en Provence.

La nouvelle était tombée tel un couperet. À l’approche des qualifications pour le Vendée Globe, la Banque Populaire avait laissé tomber la navigatrice, qui, suite à son accouchement, avait dû se mettre en pause temporairement, accumulant de fait un retard jugé trop risqué par le géant bancaire. Pourtant détentrice du meilleur temps féminin autour du monde, Clarisse Crémer s’était donc retrouvée sans bateau, équipe, ni sponsor.

Voilà chose révolue : dans un communiqué publié mercredi 19 avril, l’athlète a annoncé rejoindre le navigateur Alex Thomson, récent acquéreur de l’ex-Apivia que Banque populaire destinait à Clarisse Crémer initialement. Suite à la polémique, le groupe bancaire avait renoncé à lui trouver un•e remplaçant•e, et avait cédé son bateau au skipper britannique, habitué du Vendée Globe.

Nouvelle dont la navigatrice s’est réjouie à travers un post publié sur son compte Instagram, dans lequel elle se dit « heureuse et fière » de cette nouvelle aventure.

L’occitane en Provence s’est alors joint au projet afin de « promouvoir le leadership féminin dans la voile, univers compétitif qui reste encore trop largement masculin », a expliqué son directeur général dans le communiqué » peut-on lire dans le communiqué.

La ligne de départ du Vendée Globe est encore loin, les défis à relever encore nombreux mais je mets toute mon énergie à la réussite de ce projet pour prouver qu’avec de l’envie, de la détermination et les bons partenaires, on peut rendre la société, les entreprises et le sport plus équitables.

Clarisse Crémer, communiqué « Clarisse Crémer s’associe à L’OCCITANE en Provence pour le Vendée Globe 2024 », 20 avril 2023