La Vie Claire se lance dans le skincare avec une ligne complète pour le visage

La chaîne de magasins La Vie Claire sort sa première gamme de cosmétiques tout beaux tout bio !

L’enseigne La Vie Claire, pionnière de la distribution de produits biologiques en France, développe sa marque propre avec une première ligne de cosmétiques pour le visage. Les neuf produits, qui contiennent au minimum 20% d’ingrédients bio, sont répartis en deux gammes qui ciblent l’éclat et l’hydratation de la peau.

Le skincare par La Vie Claire, bio et accessible

Très complète, la première gamme de soins pour le visage de La Vie Claire propose tous les essentiels pour se démaquiller, nettoyer et hydrater la peau. Labélisés Cosmos Organic, les produits sont composés à plus de 98% d’ingrédients d’origine naturelle, et les pourcentages des composants d’origine biologique sont compris entre 20 et 30%.

Parmi les actifs phares, on retrouve (entre autres) l’eau florale de mauve d’Anjou, l’amande douce, l’extrait d’algue rouge et l’extrait de roucou (le fruit d’un arbre originaire des régions tropicales d’Amérique du Sud, rien à voir avec le Pokemon).

Niveau prix, c’est abordable, ce qui est toujours appréciable (mais pas toujours le cas) pour des produits bio : l’eau micellaire coûte 14,90€, le sérum hydratant 15,50€ et la crème de jour légère 15,80€. La crème de nuit, qui est la référence la plus onéreuse de la gamme, coûte 16,90€. Pas de quoi de vendre ses culottes sales sur ebay, donc.

La gamme de produits de soin pour le visage, adaptée aux peaux sèches à mixtes sans problématiques particulières, est disponible dans tous les magasins La Vie Claire.

À lire aussi : Ces marques beauté ont fait de l’upcycling leur cheval de bataille, voici comment