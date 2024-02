Alors que le réalisateur a été mis en cause par plusieurs actrices pour violences sexuelles, la sortie de son nouveau film, prévue en mars, a été reportée à une date inconnue, a annoncé son producteur.

C’est une décision qui était grandement attendue. Initialement prévue au 27 mars, la sortie de CE2 de Jacques Doillon, réalisateur mis en cause par plusieurs actrices pour violences sexuelles, a été reportée, a annoncé mardi 27 février son producteur Bruno Pésery.

« Ni possible ni souhaitable de maintenir cette date de sortie »

Sans donner de nouvelle date de sortie, le producteur a déclaré auprès du magazine spécialisé Le Film Français :

« Lorsque nous avions décidé de maintenir cette date, nous espérions que la part soit faite entre les faits reprochés à Jacques Doillon, qui remontent à quarante ans, et un film qui est le fruit du travail d’une équipe. Nous nous sommes trompés. Il ne nous semble aujourd’hui ni possible ni souhaitable de maintenir cette date de sortie. » Bruno Pésery au magazine Le Film Français

À la suite des nombreuses prises de parole d’Anna Mouglalis, Isild le Besco qui l’accusent d’agression et chantage sexuel, mais aussi de Judith Godrèche, qui a porté plainte contre lui, le réalisateur de 79 ans est visé par une enquête pour « viols sur mineure ». Les spéculations allaient alors bon train sur la sortie ou non du long-métrage CE2.

Et pour cause, Alexis Manenti, acteur principal du film, avait indiqué qu’il ne participerait pas à sa promotion, tandis que l’actrice Nora Hamzawi qui apparaît dans le film, s’est elle-même publiquement opposée à sa sortie : « Je ne soutiens pas cette décision qui d’après moi représente un mépris vis-à-vis de la parole des femmes. Ce qui se passe dans le milieu du cinéma, et qui je l’espère s’étend à d’autres milieux, est essentiel et important. C’est la chose à soutenir en priorité aujourd’hui », a-t-elle écrit sur son compte Instagram mardi 20 février.

Ce film suit Claire, une élève de CE2, harcelée par deux camarades de sa classe. Sa mère intervient auprès du directeur qui ne comprend pas immédiatement la gravité de la situation et laisse les enfants face à face. Tourné il y a quatre ans, il a été présenté au festival d’Angoulême en 2021, ainsi qu’à la presse début 2024.

