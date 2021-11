La SNCF surfe aussi sur le Black Friday : la carte Avantage est à 25€

J-31 avant Noël. Il est l’heure de prendre ses billets ! Pour éviter de payer son aller-retour un bras et garder un peu de thune à déposer sous le sapin, la SNCF profite du Black Friday et propose sa carte avantage à 25 euros.

Les fêtes approchent, et cette année la SNCF a décidé de nous faire un beau cadeau. Alors non, ce n’est pas la garantie des trains à l’heure ni une réduction de 12 euros sur la bouteille d’eau du wagon bar mais c’est (presque) encore mieux.

Avec Noël et le Nouvel An c’est le moment de prendre des billets de train, histoire d’aller passer le réveillon en famille puis de prendre un retour express dans la foulée pour quitter les débats politiques borderline et retrouver ses potes le 31. La SNCF vous offre la possibilité de commencer 2022 sans avoir à claquer votre PEL en proposant sa carte Avantage à 25 euros ! Vous pourrez prendre le train sans (trop) vous soucier de votre compte en banque.

Découvrez la carte Avantage SNCF pour 25€ au lieu de 49€

Des billets moins chers pour toute la famille

Pas d’excuse pour ne pas partir fêter Noël chez Mamie, la SNCF propose sa carte annuelle Avantage Jeune, Adulte et Senior à 25 euros. Avec cet abonnement à l’année, toute la famille peut profiter de nombreuses réductions sur les billets de trains.

Si vous cherchiez désespérément un moyen pour aller manger du foie gras en famille sans vendre un organe cette offre tombe à pic. Mais attention, selon votre âge les avantages ne seront pas tout à fait les mêmes.

La carte Avantage jeune est disponible de 12 à 27 ans — en moyenne des premières règles au premier CDI, c’est plutôt pas mal. Cette carte propose à son titulaire et jusqu’à trois enfants (de 4 à 11 ans) de profiter de -30% sur les billets de train toute l’année et de prix plafonnés même en dernière minute. Ces réductions sont valables sur des allers simples et allers-retours tous les jours de la semaine.

À partir de 27 ans et jusqu’à la veille de nos 60 ans, la SNCF vous explique en gros que vous vieillissez, mais pas trop encore. Adieu la carte jeune et bienvenue chez les adultes ; heureusement, vous pouvez encore profiter de quelques avantages. Vous bénéficiez, avec un accompagnant et jusqu’à trois enfants, de -30 % sur des allers-retours avec au moins un jour ou une nuit de week-end sur place, mais aussi d’allers simples le samedi / dimanche.

À 60 ans, la SNCF vous offre une seconde jeunesse en vous proposant la carte senior qui propose les mêmes avantages que la carte jeune.

Petit plus : pas de panique si vous perdez votre carte Avantage, elle est envoyée directement en PDF dans le mail de confirmation juste après votre commande.

La carte Avantage SNCF en bref

-30% sur les billets de train pour toute la famille (carte jeune, adulte et senior)

Ces réductions sont valables pour le titulaire et jusqu’a 3 enfants de 4 à 11 ans (et pour un accompagnant pour la carte adulte)

La carte Avantage est envoyée en PDF par mail juste après la commande

La carte Avantage SNCF tombe à 25 euros pour le Black Friday

La SNCF vous offre une réduction de presque 50 % sur sa carte Avantage. Cet abonnement annuelle est disponible dès aujourd’hui ! 25€ au lieu de 49€.

Découvrez la carte Avantage SNCF pour 25€ au lieu de 49€