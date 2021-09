La sexualité des seniors est radieuse, des décennies de sauteries nous attendent

Qui vous dit que mamie Martine et papy Jean-Claude ne s’émoustillent pas eux aussi sous les draps ? Contrairement aux clichés des seniors chastes et asexuels, le plaisir comme la sexualité n’ont pas d’âge.

Deux personnes âgées se tiennent amoureusement la main dans la rue et nous voilà, pour beaucoup, tout émues — et à raison. Être témoin de l’amour que se porte un couple après tant d’années est attendrissant ! Mais cette tendresse envers les duos d’un certain âge nous fait vite oublier qu’ils peuvent eux aussi avoir une vie sexuelle et se livrer aux plaisirs de la chair dans des parties de jambes en l’air torrides, malgré l’arthrose et le mal de dos.

[Concernant leur désir sexuel], les personnes de plus de 55 ans se sont attribué une note moyenne de 6 points sur 10. Étude We-Vibe et Appinio, juillet 2021

Les personnes âgées prennent encore du plaisir

À l’approche de la journée internationale pour les personnes âgées le 1er octobre, We-Vibe, une marque de sextoys pour couple, et l’organisme d’études de marché Appinio ont mené l’enquête sur les pratiques sexuelles des seniors.

Selon leurs résultats, si 48% des répondants et répondantes pensent que le désir sexuel diminue avec l’âge, au contraire, « les personnes de plus de 55 ans se sont attribué une note moyenne de 6 points sur 10, ne s’écartant que très peu de la moyenne de tous les groupes d’âge confondus (6,46) ». Étonnant ? Pas tant que ça…

Les personnes d’un certain âge sont quasiment absentes des représentations sur la sexualité — sauf quand il s’agit d’en montrer l’absence totale, de caricaturer leur vie sexuelle de manière grotesque et maladroite ou bien de la fétichiser dans des catégories porno qui tablent sur le tabou de la différence d’âge entre partenaires.

Difficile de s’imaginer un couple de 75 ans brûler de désir l’un pour l’autre ? Ce stéréotype s’explique par la croyance que les couples de seniors souffrent inévitablement d’une baisse de libido qui empêcherait tout rapport. Pourtant, comme le rapporte l’Observatoire Santé d’après une étude menée en 2015 par place-des-seniors.fr :

« 50% de nos aînés (parmi les 500 personnes interrogées) affirment avoir une libido identique à celle de leurs jeunes années, et pour 13% d’entre eux, plus forte même ! »

En France, selon l’étude menée par We-Vibe, « les personnes de plus de 55 ans évaluent leur libido à 6,59/10, quand la note française tous âges confondus est de 6,91. ». On est donc loin de la panne !

Les plus de 55 ans sont 14% à trouver que « le sexe est même meilleur grâce à l’expérience ».

Une autre forme de sexualité, toute aussi épanouissante

Mais les représentations ne sont pas les seuls facteurs qui nous font oublier que les seniors peuvent avoir une sexualité active.

Leur condition physique, qui se détériore avec l’âge, nous fait imaginer des galipettes très techniques, voire impossibles. On visualise mal Khadija et ses douleurs aux lombaires pratiquer l’amazone inversée, ou Yves et ses potentiels troubles de l’érection s’adonner à des coucheries enflammées !

Étonnamment, l’impact de l’âge et des changements physiques sur la sexualité n’est pas tellement un frein au plaisir : l’enquête de We-Vibe montre que certains seniors pensent que le sexe est plus détendu avec l’âge parce qu’ils connaissent mieux leurs corps ainsi que ce qu’ils aiment. Ils et elles sont 14% à trouver que « le sexe est même meilleur grâce à l’expérience ».

Évidemment, les parties de jambes en l’air des octogénaires ne sont pas forcément aussi sportives que celles de leurs 20 ans, et certaines personnes deviennent moins endurantes avec l’âge. Mais peut-être est-ce l’occasion de se détourner d’une sexualité axée sur la pénétration, de découvrir d’autres plaisirs par les caresses, les baisers, l’usage de sextoys, les massages ou encore le sexe oral ?

Dans le communiqué de l’étude menée par la marque de sextoys pour couple, Gilbert Bou Jaoudé, médecin et sexologue rappelle :

« Avec l’âge, on devient plus focalisé sur les sensations et les émotions qu’on est en train de vivre. On profite mieux de ce moment et on est moins concentré sur la performance sexuelle. Le sexe n’est alors plus un moment sportif, mais un moment émotionnel. Les sensations et les émotions sont parfois même meilleures. »

Réjouissez-vous avec nous, chères amies qui aimez le sexe : on a encore de belles années de plaisir devant nous !

Crédits photos : A Koolshooter (Pexels) / Cottonbro (Pexels)