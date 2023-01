La réforme de la formation des sages-femmes a (enfin) été adoptée !

La réforme a été adoptée ce lundi 16 janvier 2023 à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Elle permettra d’intégrer la formation des sages-femmes dans les universités, en plus de créer un troisième cycle d’une durée d’un an.

C’est une belle avancée pour les futures sages-femmes. Hier a été votée à l’unanimité une proposition de loi permettant de réformer la formation des sages-femmes et d’accorder, on l’espère davantage de reconnaissance pour la profession.

Les études pour devenir sage-femme évoluent

Nombreuses sont celles (et ceux) qui se réjouissent de ce vote. Le texte de loi prévoit, d’ici à 2027, d’intégrer complètement la formation des sages-femmes au sein des universités, à partir du 1e septembre 2027. Le but ? Homogénéiser le niveau de formation, et « décloisonner les formations en santé », d’après le texte, en priorité à travers les unités de formation et de recherche (UFR) de médecine ou de santé.

À cela s’ajoute aussi une sixième année d’étude supplémentaire, contre cinq actuellement, pour alléger le programme d’enseignement actuel, jugé trop lourd et intense, quant à la charge de travail proposée.

Enfin, ce texte voté promet également une meilleure reconnaissance du métier, en considérant leur activité comme une véritable profession médicale et non plus seulement « paramédicale ».

Après des années d’attente et de lutte de la part de ce corps de métier, les sages-femmes commencent à obtenir gain de cause. Même si des tâches au tableau sont toujours présentes, comme le manque de revalorisation salariale.

À lire aussi : Soutenons les sages-femmes en grève, leur combat nous concerne toutes

Crédit photo image de une : Getty Images Signatures

Vous aimez nos médias ? Dites-le nous dans cette enquête !