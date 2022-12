La Première ministre néo-zélandaise cloue le bec d’un journaliste après une question sexiste

Lors d’une conférence de presse donnée par Jacinda Arden et son homologue finlandaise Sanna Marin, un journaliste leur a demandé si la raison de leur rencontre officielle était leur proximité en âge.

Echec et mat. Mercredi 30 novembre, la Première ministre néo-zéanlandaise Jacinda Arden a reçu Sanna Marin, la Première ministre finlandaise. La rencontre entre les 2 cheffes de gouvernement a eu lieu à Auckland, pour échanger sur les thèmes de la défense et de la politique climatique. Lors d’une conférence de presse donnée à cette occasion, un journaliste a posé une question dont le sexisme a aussitôt été relevé par les principales intéressées.

Jacinda et Sanna jouent à la marelle

C’est la première fois que la personne à la tête du gouvernement finlandais se rend en visite officielle en Nouvelle-Zélande. Un fait que Joey Dwyer, journaliste de la chaîne de radio néo-zélandaise Newstalk ZB, n’a pas manqué de relever. « Beaucoup de gens vont se demander si vous vous êtes rencontrées juste parce que vous avez le même âge et que vous avez beaucoup de choses en commun, comme l’année où vous êtes entrés en politique, ou si nous pouvons nous attendre à voir plus d’accords entre nos deux pays à l’avenir », a-t-il demandé aux 2 homologues, respectivement âgées de 37 ans pour finlandaise et 42 ans pour la néo-zélandaise.

Watch NZ Prime Minister Jacinda Ardern pick apart this reporter's question during a joint press conference with Finnish PM Sanna Marin. He asked the pair 'are you two meeting because you're similar in age and got a lot of common stuff there?'

Read more: https://t.co/eTtJEqJoFZ pic.twitter.com/UBEZs1kzvF — SBS News (@SBSNews) November 30, 2022

“Si deux femmes se rencontrent, ce n’est pas simplement en raison de leur genre”

Sa question a peine posée, le journaliste n’a pas eu le temps de fermer la bouche que Jacinda Arden lui avait déjà cloué le bec. « Je me demande si quelqu’un a déjà demandé à Barack Obama et John Key (le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande de 2008 à 2016 ndlr) s’ils se sont rencontrés parce qu’ils avaient le même âge, a répondu ironiquement la première ministre néo-zélandaise. Il existe, bien sûr, une plus grande proportion d’hommes en politique – c’est la réalité – mais si deux femmes se rencontrent, ce n’est pas simplement en raison de leur genre », a-t-elle ajouté. Une réponse pertinente – bien qu’évidente – à une question bien idiote, c’est donc possible. Vendredi 2 décembre, Sanna Marin doit rencontrer son homologue Anthony Albanese en Australie. Ce sera également une première, mais comme le premier ministre australien est un homme de 59 ans, les esprits sexistes ne devraient pas douter des motivations politiques de cette visite.

Crédit photo de Une : Jacinda Ardern, after Adrian Rurawhe’s confirmation as Speaker of the House of Representatives, at Government House, Wellington, on 24 August 2022. © New Zealand Government, Office of the Governor-General.