La culotte d’apprentissage, meilleure alliée de la continence de vos enfants

Existe-t-il des techniques simples, bienveillantes et rapides pour apprendre la continence à nos enfants ? Malheureusement, non. Existe-t-il des moyens pour faciliter la transition et accompagner l’enfant sereinement ? Oui : les culottes d’apprentissage.

Il est propre ? Voilà une phrase souvent entendue par les parents à propos de leurs bambins. L’apprentissage de la propreté n’a rien de simple, n’en déplaise aux esprits brillants qui m’ont conseillé de retirer la couche de mon fils du jour au lendemain et attendre qu’ils en aient assez de « – se faire dessus ».

Si cette idée ne m’a pas franchement séduite, j’ai quand même pu constater que récemment, mon fils commençait à tourner autour du pot (vous l’avez ?). Il a parfaitement intégré la fonction des toilettes et nous réclame un rapport détaillé des opérations dès que nous en sortons.

En théorie, il est super au point. La pratique, ce n’est pas tout à fait ça, mais je le sens mûr pour se lancer en douceur. Et pour ça, j’ai eu la chance de pouvoir essayer la culotte d’apprentissage Elia, destinée aux petits d’un an et demi à quatre ans. Elle existe en trois coloris rouge, bleu ou rayé.

Cette marque française de culottes menstruelles en coton bio chouchoutait déjà le fessier des mamans et prend désormais soin de celui des enfants grâce à ces culottes qui permettent de transitionner en douceur entre la couche et la continence. Je vais partager mon expérience et mes conseils avec vous :

Culotte de grands pour les petits, ou l’inverse ?

À un âge où il revendique son besoin d’autonomie, mon fils n’a qu’une envie : faire comme ses ainés. Alors quand il s’est vu proposer le pot et des couches jetables, en forme de slip certes, mais jetables quand même, il s’est demandé s’il n’était pas pris pour une truffe. À sa connaissance, ni moi, ni son père, qu’il admire sans limites, ne font leurs besoins dans ce petit pot ou ne mettent de couches qui se font passer pour des culottes. On a donc viré le pot et investi dans une lunette amovible et un petit trépied pour que monsieur s’essaye aux WC.

J’ai ensuite enfilé mon shorty sixtine coquelicot Elia pour l’occasion avant de lui montrer la sienne. Porter une culotte comme maman, l’idée lui plaisait beaucoup. Ne restait plus qu’à lui expliquer la marche à suivre à grand coup de mimiques et de gestes exagérés. Et comme toute la famille s’y est mise, il a vite compris le principe : quand il a besoin d’aller aux toilettes, il doit prévenir.

Shorty menstruel Sixtine Coquelicot de la marque Elia à 38 €

Enfants portant la culotte d’apprentissage de la marque Elia // Source : Elia

Une culotte antifuite et anti taches discrète

Même si mon enfant est motivé, les accidents sont nombreux. Ça fait partie du jeu, et à la maison, je le prends avec philosophie. Par contre, lors de longues sorties, mon calme légendaire peut faire place à une panique totalement irrationnelle pour quiconque n’a jamais connu le dilemme suivant : dois-je le mettre en couche, quitte à le faire régresser, ou dois-je le mettre en slip en priant pour qu’un probable accident épargne notre famille ? C’est pile le bon moment d’adopter la solution entre deux grâces à sa culotte d’apprentissage.

Culotte d’apprentissage de la marque Elia à 25 €

Pour mon fils, le plan n’a pas changé : il est toujours censé apprendre à se passer de couches. Mais moi, je sais que s’il oublie de signaler son envie, ou qu’il s’y prend trop tard, je ne vais pas devoir le nettoyer en catastrophe dans les toilettes minuscules du premier bar qui passe.

La culotte d’apprentissage Elia prévient toutes les fuites et les taches, à l’instar d’une couche. Je n’ai qu’à lui enlever en toute discrétion, lui laver les fesses et en remettre une autre. Ni vu ni connu. Ça m’évite aussi de prévoir trois pantalons de rechange et autant de body qui finissent par prendre beaucoup de place dans mon sac.

À lire aussi : Le jour où l’on a essayé de résister à la tentation dans un magasin de puériculture

Des petites fesses chouchoutées

Désolé team petites pressions, paillettes et boutons, vous ne me convaincrez jamais. J’adorerais voir mes enfants vêtus comme dans une publicité, mais la réalité, c’est que quand un enfant a besoin d’être déshabillé, et rhabillé, chaque seconde compte.

Surtout dans ce cas-là : entre le moment où mon fils signale un besoin pressant et la réalisation de ce besoin pressant, ne s’écoulent que quelques secondes. La culotte d’apprentissage Elia s’enfile et se retire comme une culotte traditionnelle, je n’ai qu’à tirer dessus pendant que je hisse mon héritier sur son trône et voilà le travail.

Si la régente que je suis privilégie le côté pratique, mon dauphin a le fessier délicat. J’ai donc été ravie de constater que sa culotte était doublée d’une matière toute douce, qui non seulement allait assurer le confort de mon petit chéri. D’autant plus que cette texture était suffisamment différente de celle des couches traditionnelles pour qu’il ne perde pas de vue sa mission.

Et ça marche ! L’apprentissage de la continence se fait dans le plus grand des calmes alors que le petit père prend confiance en lui et parade dans ses sous-vêtements, trop fier d’être considéré comme un grand !

Et vous, quelles sont vos astuces et vos techniques pour accompagner (efficacement) votre enfant sur le chemin de la continence ?