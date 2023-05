La cantatrice afro-américaine Grace Bumbry est décédée

Grace Bumbry a été la première chanteuse noire à se produire au festival de Bayreuth en 1961. Elle est décédée à l’âge de 86 ans.

C’était une pionnière. Dimanche 7 mai, Grace Bumbry, première cantatrice noire à chanter au festival de Bayreuth en 1961, s’est éteinte à l’âge de 86 ans.

La cantatrice avait été victime d’un AVC en octobre, à New York, alors qu’elle devait recevoir une récompense en son honneur. Elle est décédée dans un hôpital de Vienne, sa ville d’adoption, suite à des complications, selon son fils adoptif David Lee Brewer, cité par l’agence de presse APA.

Une pionnière dans la musique lyrique

Née le 4 janvier 1937, c’est enfant, lorsqu’elle assiste à un concert de Marian Anderson, première artiste noire à faire du chant lyrique, qu’elle trouve sa vocation. À seulement 17 ans, elle remporte une compétition radiophonique en interprétant « O Don fatale », un air de la Princesse Eboli dans Don Carlo de Verdi. Néanmoins, à cause de la ségrégation, la bourse dont elle est lauréate pour s’inscrire au conservatoire national lui est refusée.

Mais à l’âge de 23 ans, elle fait ses débuts à l’Opéra de Paris, là aussi, elle est la première femme noire à monter sur cette scène emblématique, incarnant Amneris dans Aïda. Elle est ensuite choisie par Wieland Wagner, le petit-fils du compositeur Richard Wagner, pour incarner au festival de Bayreuth la Vénus de Tannhäuser en 1961. Elle devient ainsi la première femme noire à se produire dans ce lieu renommé, et accède à la gloire internationale.

Suite à cela, elle monte sur toutes les plus grandes scènes mondiales : Covent Garden à Londres, La Scala et à l’Opéra d’État de Vienne, le Metropolitan Opera à New York… Elle enregistre également pour les plus grand labels mondiaux, comme EMI, Sony ou encore Deutsche Grammophon comme le rapporte France Musique.