La bande-annonce d’Esther 2 est là (et elle est terrifiante)

L’une des gamines les plus terrifiantes du cinéma d’horreur est de retour dans Esther 2 : Les Origines, préquel du film de 2009.

Est-ce qu’on avait envie de la revoir ? Non. Est-ce qu’on est contentes quand même ? OUI.

Sortez vos meilleures crèmes anti-âge parce que c’est officiel : Esther est de retour au cinéma le 17 août.

La bande-annonce du préquel d’Esther

Esther revient ! La saga terrifiante se poursuit dans un préquel. Après s’être évadée d’un établissement psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d’une famille aisée. Mais, face à une mère prête à tout pour protéger sa famille, son plan va prendre une tournure inattendue. Il vous reste beaucoup de choses à découvrir sur Esther…

La performance de l’actrice

C’est une grande nouvelle pour les fans de films d’horreur, alors forcément, on se pose des questions. Comment cette suite pourra surpasser ou au moins égaler le film de 2009, qui tirait tout son intérêt d’un plot twist aussi malin que cauchemardesque ?

L’autre grande question, c’est évidemment celle du physique de l’actrice qui campe le rôle d’Esther. Son visage a été rajeuni à l’aide de maquillage et la bande-annonce laisse deviner que la caméra évite de trop s’en approcher… Isabelle Fuhrman était âgée de 24 ans au moment du tournage et devait donc jouer une enfant de 9 ans ( elle en avait 12 lors du premier film )… tout cela est suffisamment méta pour rendre la saga encore plus dérangeante !

