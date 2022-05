Jennifer Grey (Baby) sera de retour dans la suite de Dirty Dancing !

Près de 35 ans après la sortie du film plus chaud qu’un mois d’août caniculaire, une suite serait en préparation.

C’était le meilleur moment de leur vie (et de la nôtre). Chanté (ou plutôt époumoné) à chaque soirée karaoké, « The Time Of My Life » a bercé toute une génération. Et le film, dont la célèbre chanson est tirée, avait pu se hisser sur le podium des œuvres cultes pour bon nombre d’entre nous.

Et attention, breaking news : une suite officielle serait en préparation avec Jennifer Grey, la fameuse Frances « Baby » Houseman.

Dirty Dancing : une vraie suite digne de ce nom ?

C’est le site américain Entertainment Weekly qui l’a confirmé : une suite de Dirty Dancing aurait été annoncée lors du CinemaCon de Las Vegas.

Pendant la présentation de Lionsgate, une voix off aurait prononcé ces mots :

« Jennifer Grey revient à la pension Kellerman dans un prochain chapitre ! »

De quoi faire frétiller tous les natifs des années 1980, et même ceux des décennies suivantes.

Alors oui, ce n’est pas la première suite qui est produite. Souvenez-vous, en 2004, Dirty Dancing 2 de Guy Ferland avait tenté une percée au cinéma, mais sans succès.

Ce qui était finalement davantage un remake — l’histoire se déroulait à Cuba avec deux nouveaux personnages, Javier et Katey — n’avait pas eu le succès escompté, et le public n’avait pas été au rendez-vous.

Allez, toutes en choeur : I haaaaad the time of my liiiiiiiiiiiife

Mais cette fois-ci, avec le retour de Baby à la fameuse pension pour boomers Kellerman, une suite digne de ce nom pourrait bien voir le jour.

Pour l’instant, il n’y a pas encore d’autres informations sur cette production, ni de noms pour le casting (à part celui de Jennifer Grey), ni de date de début de tournage.

Mais en attendant, on peut toujours patienter en se passant la BO en boucle et en bougeant notre bouli en rythme, autant que faire se peut, et pleurer un peu en repensant au fait que Patrick Swayze ne sera pas présent dans cette suite (rapport au fait qu’il est mort depuis 2009, pour celles qui n’auraient pas eu l’info).

