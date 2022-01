Jean-Pierre Jeunet est de retour sur Netflix avec un film post-apo qui s’annonce déjà génial

Après de longues années d’absence lors desquelles il a réalisé plusieurs courts-métrages, Jean-Pierre Jeunet revient émerveiller les foules avec son nouveau film Bigbug, qui atterrira directement sur Netflix.

Rares sont les réalisatrices et réalisateurs français à enchanter au-delà de leurs frontières. La faute à un box-office mondial surtout tourné vers Hollywood et ses égéries, pour la plupart américaines.

Mais Jean-Pierre Jeunet est de ceux qui y sont parvenus, signant par exemple un volet de la saga américaine Alien et affolant l’international avec Un Long dimanche de fiançailles et Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain.

Désormais, et après avoir séduit les salles de cinéma, le réalisateur se confrontera au public des abonnés de Netflix avec son tout nouveau film Bigbug, dont les premières images mettent déjà l’eau à la bouche.

Jean-Pierre Jeunet, incontournable cinéaste

C’est son premier long-métrage surréaliste, Delicatessen, qui a fait de lui ainsi que de son compère de toujours, Marc Caro, l’un des réalisateurs les plus surveillés des années 1990.

Et à juste titre ! Tous les films que le cinéaste fabrique par la suite sont à la hauteur de son coup d’essai, à l’instar du merveilleux La Cité des enfants perdus ou du mondialement acclamé Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain.

Des films devenus cultes, à l’inverse de Micmacs à tire-larigot et autres L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, boudés sinon par la presse, au moins par le public…

Bigbug, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet

Après des années d’absence dans le paysage cinématographique international — et après que sa série Casanova, destinée à Prime Video, a été annulée — il est l’heure pour le réalisateur qui fait déborder les imaginaires, de remettre le pied à l’étrier avec son long-métrage Bigbug, une comédie satirique et futuriste sur le thème de l’intelligence artificielle.

Tourné intégralement en huis clos, Bigbug mettra aux prises les résidents d’une maison enfermés avec leurs robots d’intérieur lorsqu’une terrible révolte d’androïdes éclate à l’extérieur.

Pour ce projet, qui sortira le 11 février prochain, Jean-Pierre Jeunet s’est entouré de son acteur fétiche Dominique Pinon ainsi que d’Elsa Zylberstein et d’Isabelle Nanty — entre autres visages chéris du cinéma hexagonal.

L’occasion pour lui de repeupler l’imaginaire des Français et des Françaises — et du reste des abonnés de la plateforme — avec un projet onirique et farfelu comme lui seul en a le secret, et pour lequel seul Netflix a semblé avoir de l’intérêt.

En effet, Jean-Pierre Jeunet s’est vu refuser son film partout ailleurs.

Espérons alors que le projet sera à la hauteur de la lutte de son créateur pour son existence ! Mais au vu de notre appréciation de sa filmographie globale, on a peu de doutes.

