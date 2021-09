Jean dans Sex Education représente les femmes enceintes après 40 ans, un sujet encore rare

Où sont les femmes enceintes de plus de 40 ans ? Pas franchement dans les représentations de la maternité données par la pop culture. Heureusement, les choses changent progressivement, à l’image du personnage de Jean Millburn dans la série « Sex Education ».

Dans la fiction, il est parfois difficile de penser à des femmes enceintes qui ont au-delà de 40 ans. Il y en a, mais leur grossesse est souvent : 1) imprévue, 2) mal vue.

Le personnage de Jean Millburn (joué par Gillian Anderson) dans Sex Education est la plus récente représentation d’une femme enceinte passée la trentaine dans une fiction, et elle n’échappe pas aux codes classiques. Sa grossesse est loin d’être prévue et elle n’est pas toujours vue d’un bon œil.

Attention : spoilers de la dernière saison pour les deux prochains paragraphes !

La quadra n’est pas vraiment soutenue par le corps médical au fil de sa grossesse. En pleine échographie, un médecin lui rappelle qu’être « parent sur le tard peut affecter la vie de vos enfants ». Ce à quoi elle répond : « Pensez-vous qu’avoir un gros con pour père affecte aussi leur vie ? ».

Une réplique bien placée. Déjà qu’il faut porter l’enfant, si les femmes sont culpabilisées pour le fait d’être enceinte, on ne s’en sort pas. Jean Millburn offre ainsi une représentation un peu inédite de la femme enceinte de plus de 40 ans. Elle ne se laisse pas faire par les clichés et idées reçues, et ça fait plaisir à voir !

Fin du spoiler

Pourquoi ça bouscule de voir une femme enceinte plus âgée ?

Voir des femmes enceintes plus âgées dans une fiction, c’est un peu comme voir des personnages féminin et masculin amis : c’est rare. Dans le cinéma français, il y a toutefois eu quelques exemples (certains moins glorieux que d’autres).

La comédie Telle Mère, Telle Fille avec Camille Cottin et Juliette Binoche est un bon exemple des clichés négatifs sur la femme enceinte plus âgée. Le personnage de Juliette Binoche tombe enceinte accidentellement en même temps que sa fille. Elle est représentée comme une femme irresponsable et immature… Rien de très glorieux. Le fait qu’elle ne se comporte pas comme la future grand-mère classique semble déranger, comme si elle perturbait l’équilibre naturel des choses.

Il y a aussi Le Petit Locataire de Nadège Loiseau où l’actrice Karin Viard interprète le rôle de Nicole, une femme de 49 ans, qui travaille dans un péage, et dont le mari est au chômage depuis deux ans. Elle tombe enceinte par accident et sa vie est chamboulée.

Dans la bande-annonce, sa petite-fille dit : « Je savais pas que les mamies elles avaient le droit d’être enceinte. » Et c’est probablement ça que beaucoup de gens pense finalement, sans même se l’avouer. En démarrant des grossesses après 40 ou 45 ans, les femmes refusent de rentrer dans la case qu’on leur aurait assigné

Il n’est même pas question d’une envie, mais d’un droit. Si seulement on pensait que ces femmes n’avaient pas envie d’être enceinte. Mais non, c’est plus que ça, on ne pense pas qu’elles en ont le droit, elles ont passé leur tour.

Une loi qui pourrait faire bouger les choses

Pourtant, si la fertilité des femmes diminue passée 40 ans, il n’est pas rare que des grossesses spontanées puissent se produire et qu’elles aboutissent sur des bébés en pleine santé. Surtout qu’avec les progrès de la médecine et les récentes évolutions législatives, ces cas de figure pourraient être encore plus nombreux.

La dernière révision de la loi de bioéthique permettra aux femmes de congeler leurs ovocytes sans motif médical. (On attend encore les limites d’âge qui devront être annoncées par décret).

D’après Eurostat, l’âge moyen de la première maternité était de 29 ans en France en 2019. Il était cependant déjà au-delà de 30 ans dans certains pays européens. Surtout, l’âge de la première et de la dernière grossesse peuvent encore évoluer, et les représentations à l’écran de femmes plus âgées enceintes aident à faire bouger les mentalités sur ce sujet. Et c’est aussi pour ça qu’on adore des personnages comme celui de Jean Millburn dans Sex Education.

