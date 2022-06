Sharon Stone a livré un témoignage poignant sur l’isolement et le silence imposé aux femmes ayant subi une fausse couche.

Dans une publication Instagram datant du mercredi 22 juin, le magazine People a annoncé une interview de Peta Murgatroyd. Connue pour sa participation à l’émission américaine Dance With The Stars, la danseuse s’est récemment confiée sur sa douloureuse fausse couche.

Dans un geste de sororité puissant, Sharon Stone a alors commenté la publication en révélant avoir elle-même subi neuf fausses couches.

En commentant la publication Instagram, Sharon Stone a porté sa voix publiquement pour dénoncer avec force le silence et l’isolement imposés aux femmes ayant subi une fausse couche.

« En tant que femmes, nous n’avons pas d’espace de parole pour discuter de la profondeur de cette perte. J’ai perdu neuf enfants par fausse couche. Ce n’est pas rien, physiquement ni émotionnellement, mais on nous fait sentir que c’est quelque chose à supporter seule et secrètement avec un sentiment d’échec. »

Dans un contexte dans lequel les droits des femmes connaissent une régression dramatique aux États-Unis, Sharon Stone a clairement exprimé la dimension politique de son expérience.

L’actrice dénonce « l’emprise de l’idéologie masculine » sur « la santé des femmes » dans une déclaration sans langue de bois.

« Au lieu de recevoir la compassion, l’empathie et la guérison dont nous avons tant besoin. La santé et le bien-être des femmes laissés aux soins de l’idéologie masculine sont devenus au mieux laxistes, ignorants en fait et violemment oppressifs dans l’effort ».