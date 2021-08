Interviewer des morts recréés numériquement, le drôle de délire de Thierry Ardisson

France 3 veut faire parler les morts avec Hôtel du temps, présenté par Thierry Ardisson. Prévue pour le début de l’année 2022, l’émission promet de soulever d’épineuses questions sur la manipulation des images.

Deux minutes à peine de vidéo et déjà beaucoup de questions. Le groupe France Télévisions a dévoilé, mardi 24 août 2021, les premières images d’Hôtel du temps, une nouvelle émission d’entretiens qui sera présentée par l’animateur Thierry Ardisson.

Dans cette vidéo de présentation, l’émission — qui sera diffusée sur France 3 — réunit Thierry Ardisson, le comédien Sébastien Thoen en guise de réceptionniste tiré à quatre épingles et des invités de marque. La légende Dalida, l’humoriste Coluche, la princesse Lady Diana, le président François Mitterrand ou encore le comédien Jean Gabin seront ressuscités pour répondre aux questions de « l’homme en noir » à travers « un voyage dans le temps totalement nouveau », promet le groupe audiovisuel.

Selon les informations du Parisien, trois épisodes sont déjà prévus, avec autour du micro ces figures populaires (pour ne pas dire consensuelles) de la culture française et internationale.

Prévue pour l’année 2022 (année électorale, ne l’oublions pas), l’émission peut pourtant mettre le feu aux poudres.

Coluche, personnalité engagée, et Jean Gabin, acteur connu pour sa gouaille, seront-ils présentés comme des symboles du temps « où l’on pouvait rire de tout » ? Qu’exprimera la chanteuse Dalida, dont on connaît maintenant l’histoire personnelle complexe ponctuée de périodes de dépression sévère ? Quid des personnages politiques de premier rang que sont la princesse Diana et le président socialiste François Mitterrand ?

« On s’est basés uniquement sur des propos vraiment tenus », promet l’animateur Thierry Ardisson dans les pages du Parisien. Mouais.

Une nouvelle technologie à l’écran

L’Hôtel du temps est bâti, côté technique, par un studio d’animation français, Mac Guff — qui a déjà travaillé sur les films de Michel Ocelot et plus récemment sur la Palme d’Or 2021, Titane de Julia Ducournau. La technique utilisée n’est pas, comme on peut le lire dans de nombreux médias, celle du deepfake mais celle du face retriever : un comédien sera chargé de mimer les gestes des personnalités défuntes avant d’être remplacé par leurs hologrammes.

Toujours d’après le Parisien, le concept de l’émission aurait été refusé par les équipes de Netflix et Amazon. C’est donc au service public qu’incombe la charge de faire renaître des personnalités décédées sans tomber dans la diffamation ou la manipulation.

Ironie du sort, groupe France Télévision a par ailleurs dans ses tiroirs un projet d’émission de décryptages des images intitulé Les révélateurs pour sensibiliser à la problématique contemporaine de la manipulation visuelle : retouche, trucage ou encore deepfakes…

Le débat est, certes, vieux comme le cinéma. Même avant l’intervention des nouvelles technologies, il était aisé de faire dire aux images tout et son contraire. C’est le fameux « effet Koulechov » — le visage impassible d’un acteur émet des émotions différentes s’il est juxtaposé à des images de repas, d’un cercueil ou d’une femme allongée. En voici une explication en forme de parallèle avec une scène de Matrix :

Mais les choses vont un cran plus loin avec cette technologie nouvelle appliquée à des personnes ayant réellement existé, et qui ne peuvent pas valider les propos qu’on va leur prêter, puisqu’elles sont décédées.

Thierry Ardisson, un personnage controversé aux manettes d’une émission sensible

France 3 a par ailleurs fait le choix discutable d’attribuer ce nouveau programme sensible à l’animateur Thierry Ardisson. Figure de la télévision depuis les années 80, celui que l’on surnomme « l’homme en noir » pour son look n’en est pas à sa première controverse.

Sa première émission, en 1985, avait carrément été interdite d’antenne : dans Descente de police, Thierry Ardisson interviewait déjà des célébrités en reprenant les codes d’un interrogatoire musclé, avec questions trash et simulation de passage à tabac en prime ! La jeune Sophie Marceau, par exemple, s’était prêtée au jeu.

Une problématique de plus soulevée par l’annonce d’Hôtel du temps, qui devra conjuguer une mission de service public avec la personnalité clivante de l’animateur. Le groupe France Télévision n’a cependant pas encore précisé si Thierry Ardisson est également producteur de l’émission.

