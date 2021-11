Il faut qu’on parle du fait de boire (ou goûter) le lait maternel quand on est adulte

Boire du lait maternel, alors que l’on n’est pas nourrisson ou enfant n’est pas si rare que ça. Il est temps d’en parler !

Est-ce que les co-parents goûtent le lait maternel ? Est-ce que la personne allaitante goûte son propre lait ? En propose t-on à ses amies et amis ?

Ce sont des questions que nous nous sommes posées après avoir vu que K.J. Apa – aka Archie dans Riverdale – se délectait du lait maternel de sa femme, la mannequin française Clara Berry, avec laquelle il vient d’avoir le petit Sasha Vai Keneti Apa. Il le déguste en nuage dans un café noir, le tout en public et en vidéo.

« Ma femme est une machine à lait et j’adore ça ! »

L’acteur néo-zélandais ne serait pas seul. Selon une petite étude effectuée par Magicmaman et la société Respondi auprès de 2000 mères en 2014, sur la tranche des 25 à 34 ans, les pères seraient 35% à avoir déjà goûté le lait de leur compagne ! En ce qui concerne les mères allaitantes, elles seraient 55%.

Alors puisque cette… curiosité gustative n’est pas rare, parlons-en.

Quel goût a le lait maternel ?

Contrairement aux nombreux commentaires sous le post de K.J. Apa, nous ne portons pas de jugement. On peut tout à fait comprendre cette curiosité. Qui ne s’est jamais demandé quel goût ce lait a, honnêtement ? ?

Apparemment, c’est chaud et sucré et ça a plutôt un air de lait végétal, de type avoine. Le goût dépendrait aussi beaucoup de l’alimentation de la mère.

Pourquoi boire du lait maternel ?

Le fait de boire du lait maternel en étant adulte est le fruit d’une tradition bien ancienne — le breuvage était carrément considéré comme thérapeutique durant l’Antiquité !

La « galactothérapie » n’est donc pas récente mais elle repose sur des présupposés bien hasardeux. Des textes médicaux égyptiens conseillaient l’utilisation de lait humain à des fins thérapeutiques… Surtout celui qui provenait de femmes allaitant des garçons.

Cette petite touche patriarcale commence à semer dans nos esprits la graine du doute sur les bienfaits de cette pratique.

Est-ce bon ou dangereux pour la santé ?

Ce n’est pas dangereux ! Anna Roy l’énonce clairement dans La Maison des maternelles :

« Vous pouvez tout à fait boire votre propre lait maternel, il n’y a pas de problème. »

Tout va bien si c’est pour goûter, entendons-nous. Mais pour s’alimenter, ce ne serait clairement pas l’idéal…

Aux États-Unis, la tendance qui consiste à boire du lait maternel dans les milieux culturistes n’est pas récente. En 2014, Slate parlait déjà de ces sportifs qui le considèrent comme un super-aliment.

Dans cet article de Vice — pourquoi ça ne nous étonne pas ? — une femme raconte avoir bu le lait maternel de son amie pendant une semaine pour voir les bienfaits sur sa santé. Elle explique avoir eu plus d’énergie… mais l’article nous dit aussi qu’il s’agirait d’un effet placebo.

Le lait maternel ne serait réellement bénéfique que pour les bébés et les enfants. Les protéines par exemple n’y sont présentes qu’en très faible quantité ; de plus, mal conservé, le lait maternel peut contenir des bactéries, et il peut aussi être porteur de maladies, comme les hépatites.

Cela n’a pas empêché certaines entreprises de sentir un bon filon et de proposer des produits cuisinés à base de lait maternel.

Vous reprendrez bien un peu de fromage maternel ?

Sur la Toile, on trouve tout un tas de recettes de fromages au « lait de femme ».

En 2011, l’artiste Miriam Simun proposa à la dégustation du public, lors d’un festival new-yorkais, du fromage au lait humain. Elle avait au préalable pasteurisé le lait, qu’elle avait ensuite transformé en trois variétés de fromages : West Side Funk, Midtown Smoke et Wisconsin Chew. Une performance qui ne fut pas au goût de tout le monde.

En 2011, le salon de thé The Icecreamists à Londres vendait de la glace au lait humain, avant d’être contraint d’arrêter… par les services sanitaires. Il avait baptisé cette glace Baby Gaga, ce qui n’avait d’ailleurs pas plus du tout à Lady Gaga.

Accompagnée de petits cookies, au top ! (© Leighann Blackwood/Unsplash)

Lait maternel, pop culture et fétichisme

L’acteur de Riverdale rendait peut-être hommage au lait maternel bien présent dans les séries, goûté à plusieurs reprises — et notamment dans une scène mythique de Friends (saison 2, épisode 2), dans un épisode nommé Celui qui détestait le lait maternel, où tout le monde goûte le lait de Carol et semble l’apprécier, sauf Ross, qui s’offusque de la pratique :

« C’est du lait maternel. C’est dégueu ! »

Quand le lait maternel fait fantasmer

Dans la fantastique série Workin’ Moms diffusée sur Netflix, le fait de boire du lait maternel est abordé sous un tout autre prisme.

Pendant la saison 3, Kate fait boire de son lait à son jeune amant, car cela l’excite, et il devient accro. La « porno lactation » existe et constitue même une catégorie dans les films X : c’est un genre érotique à part entière.

On ne juge pas les fantasmes : chacun et chacune est libre, bien sûr. Mais rappelez-vous que le fait de sexualiser tout le temps les seins des femmes pose problème, notamment pour les personnes allaitantes. Il est compliqué – souvent mal vu – d’allaiter en public. Les femmes qui rapportent avoir été critiquées alors qu’elles allaitaient sont nombreuses.

La marque de vêtements d’allaitement Tajine Banane avait lancé récemment une campagne d’affichage dans Paris qui prônait la liberté des femmes d’allaiter dans l’espace public :

De la simple curiosité au fantasme en passant par l’amour de cette saveur atypique, il y a donc plein de raisons de tremper ses lèvres dans du lait maternel. Et on parie que vous ne vous doutiez pas que c’était aussi courant !

Mais il y a peut-être mieux à faire de ce lait, si vous en avez trop, comme certaines personnes allaitantes qui en produisent en grande quantité — plus qu’il n’en faut pour leur bébé. En France, les lactariums, endroits qui recueillent les dons de lait, qui servent notamment à alimenter les bébés très prématurés, connaissent une pénurie chronique… alors si vous avez trop de lait, plutôt que de faire des fromages, n’hésitez pas à le donner !

