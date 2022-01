Il faut qu’on parle des mecs qui monologuent en DM même quand on les ignore

Une tiktokeuse a partagé des messages gênants et inquiétants d’un homme qui s’est lancé dans une tirade pour la séduire… Un cas de harcèlement par DM qui témoigne d’un problème récurrent.

Une tirade plus que gênante a été partagée par une tiktokeuse durant ce mois de décembre. Les messages que @mb2chainz a montrés dans trois TikToks exposent un problème récurrent : des hommes qui pensent que c’est normal d’envoyer tout ce qui leur passe par la tête en DM à une femme qui ne leur répond même pas, juste parce qu’ils la trouvent attirante.

Ce phénomène, en plus d’être très désagréable, est une forme de harcèlement qui peut être très flippante. Dans les commentaire du TikTok partagé par MB, beaucoup de gens disent que ce comportement leur faisait penser au personnage de Joe Goldberg dans You :

« Ça fait penser à Joe Goldberg… Meuf, tu devrais penser à prévenir les autorités sur ce coup-là. »

C’est l’histoire d’un harcèlement banal…

Tout a commencé le 8 décembre, lorsque MB a partagé une capture d’écran de trois messages envoyés par un garçon semblant être dans le même établissement qu’elle. Il commence par lui adresser un compliment puis enchaîne avec des remarques de plus en plus embarrassantes. Pendant tout ce temps, MB ne lui répond pas.

Son premier message est le plus « normal » de tous bien qu’assez déplacé :

« Tu étais jolie en cours, by the way. Je ne suis pas sûre de voir comment tu pourrais t’améliorer ;) »

Comme elle n’a rien demandé, MB ne lui répond pas. Et là… ô malheur…. Le garçon renvoie non pas un, non pas deux, mais bien cinq messages de plus en plus insistants.

On ne s’étalera pas sur l’usage du « ;) » qui dans ce contexte fait un peu grincer des dents. Mais on peut s’arrêter sur le fait que ce jeune homme trouve ça normal d’enchaîner avec tant de pavés, alors qu’il n’a pas de réponses.

Il se lance donc dans une tirade pénible où il lui demande pourquoi il se fait ghoster, puis lui explique pourquoi elle fait une grave erreur, disant des choses de plus en plus malaisantes telles que :

« Je connais beaucoup de belles femmes. Je ne suis attiré que par 5, ou peut-être 10% d’entre-elles. Il en faut plus pour me plaire. »

Aïe aïe aïe… Piqué dans son égo face à l’absence de réponse, le forceur de service semble vouloir vanter son exigence.

Ne pas répondre, est-ce vraiment ghoster ?

Le « poète » de TikTok explique à MB qu’il ne se fait jamais ghoster, que c’est une nouvelle expérience pour lui en 2021.

Mais la vraie question ici c’est : ne jamais répondre, est-ce vraiment ghoster ?

Il semblerait plutôt que le jeune homme est tellement certain d’être génial et intéressant, qu’il ne se dit pas que si on ne lui répond pas, c’est juste qu’on ne veut pas discuter avec lui. Si la conversation n’a jamais commencé, ce n’est probablement pas du ghosting, mais plutôt de l’ignoring, non ?

Un phénomène plus que classique

Ce phénomène, où les hommes se sentent heurtés qu’on ne leur réponde pas et s’autorisent à continuer une conversation qui n’existe pas, est assez commun.

On peut par exemple se référer au compte Tumblr Straight White Boys Texting recensant des pages et des pages de messages envoyés par des mecs parfois totalement insultants, parfois adeptes du monologue, comme l’interlocuteur de MB.

Crédit photo : Tumblr de Straight White Boys Texting

Les DM rassemblés sur ce compte Tumblr sont souvent très vulgaires, et témoignent du fait que ce n’est pas quelque chose de rare de se faire harceler par sur les réseaux sociaux ou par SMS par des mecs random.

Par exemple ici, on constate que le mec dit « Salut » puis enchaîne avec « J’ai dit salut putain » avant un franc « Réponds pétasse » — tout ça en l’espace de 17 minutes.

Petit rappel : le harcèlement par messages, en France, c’est un délit qui peut entraîner un an de prison et 15.000 euros d’amende ! Ce n’est donc pas une chose anodine, au contraire, car cela peut nuire à la santé mentale de la victime, et à sa tranquillité.

La jeune femme de TikTok a d’ailleurs précisé qu’après ces cinq DM tous plus bizarres les uns que les autres, le jeune homme a finalement été bloqué.

Malheureusement, ce genre de mésaventure est loin d’être rare. Nous ne pouvons que remercier l’existence du blocage, qui aide quand même à régler ce genre de problème vite et bien ! En attendant que les hommes aient saisi le mémo : pas de réponse, ça veut dire… pas intéressée. Qui l’eût cru.

À lire aussi : Après sa publicité qui banalise le harcèlement de rue, Citroën fait marche arrière

Crédit photo : TikTok @mb2chainz