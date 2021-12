Cette pub pour Citroën est une ode au harcèlement de rue

Une publicité égyptienne pour la Citroën C4 met en scène un homme en train de photographier à son insu une jeune femme grâce à son rétroviseur avec caméra intégrée. La publicité ne sera pas diffusée à la télévision française, mais ne risque-t-elle pas de ternir l’image du constructeur français ? Citroën est-il au courant qu’une telle pub circule en son nom ?

C’est une petite vidéo que vous avez peut-être vu passer dans votre fil Twitter cette semaine.

On y voit une voiture piler devant une jeune femme qui s’apprêtait à traverser au passage piéton et l’homme au volant la prendre en photo. Car oui, le rétroviseur intérieur de sa voiture qui est relié à son smartphone le lui permet en toute discrétion.

Un gadget ordinairement destiné à la sécurité, puisqu’il permet d’avoir des images en cas d’accident, mais qui fait donc AUSSI le bonheur des types glauques qui fantasment sur des femmes dans la rue. Le klaxon et les sollicitations graveleuses, c’est so 2021, maintenant on peut être un harceleur discret et silencieux.

Mais quelle ne fut pas notre surprise en découvrant qu’il s’agit d’une publicité égyptienne pour le constructeur français Citroën, en l’occurence pour la nouvelle Citroën C4.

“Citroen..Taking sexual harassment to a whole new level!” pic.twitter.com/2Q07kEV9W8 — DollZi (@albatraozdee) December 27, 2021

« Citroën… amener le harcèlement sexuel à un autre niveau ! »

La drague selon Citroën

Mais il ne s’agit que d’une petite partie du spot, où l’on peut reconnaître le chanteur Amr Diab, ambassadeur de la marque Citroën en Égypte et superstar de la chanson :

On y découvre les quelques secondes de la publicité avant la séquence relevée sur Twitter, mais surtout l’après : car oui, après avoir pris en photo une jeune femme qui traversait devant sa grosse voiture, la scène suivante montre Amr Diab avec cette même jeune femme, en route pour un dîner aux chandelles. Les voilà ensuite direction la plage, rigolant béatement dans la voiture… Car quoi de mieux pour séduire une femme que de la prendre en photo depuis sa voiture ?

Le constructeur français était-il au courant de la publicité diffusée depuis début décembre ? Sachant que c’est Kaswary Group qui gère aujourd’hui la marque Citroën en Égypte, il n’est pas certain que les aventures de Amr Diaf aient été validées par la maison mère.

Contacté, le service presse de Citroën France n’est pas encore revenu vers nous pour éclaircir son positionnement sur ce spot publicitaire aux relents sexistes.

Crédit photo : Citroën (capture)