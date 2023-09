Hoshi dépose une deuxième plainte pour cyberharcèlement et déplore la lenteur de la justice

Après une première prise de parole en janvier dernier pour dénoncer le cyberharcèlement dont elle est victime depuis plus de trois ans, l’autrice-compositrice-interprète Hoshi a annoncé ce dimanche sur France Inter avoir déposé une nouvelle plainte. Depuis plus de trois ans, la chanteuse reçoit des menaces de mort imprégnées d’homophobie.

« Ça fait quatre mois déjà que cette personne menace de me tuer ». Dimanche 3 septembre, la chanteuse Hoshi a de nouveau évoqué sur France Inter le cyberharcèlement dont elle est victime. Elle a annoncé avoir déposé une nouvelle plainte et déplore la lenteur de la justice.

L’artiste avait déjà été victime d’une vague de cyberharcèlement violente après sa participation aux Victoires de la Musique en 2020. En janvier 2023, elle était revenue sur cet épisode au micro de France Inter, affirmant avoir reçu 5000 messages de menace après sa prestation parce qu’elle avait embrassé une danseuse sur scène.

La jeune femme avait aussi pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer cet afflux de haine dont elle faisait l’objet depuis trois ans, et avait annoncé avoir déposé une première plainte.

Pourtant, neuf mois plus tard, les choses n’ont pas bougé d’un iota, déplore la chanteuse :

« J’ai reporté plainte il n’y a pas longtemps parce que quelqu’un continue à vouloir me retrouver et me tuer (…) J’ai son visage, son adresse, que j’ai trouvés moi-même. Ils ont toutes ces infos, mais j’attends encore. Ça fait quatre mois. La justice, on l’attend mais c’est trop long, c’est beaucoup trop long… Je regarde beaucoup moins les réseaux qu’avant, parce que j’en ai marre : ça me fatigue, je trie beaucoup et je bloque beaucoup. »

Hoshi