4 histoires de colocs horribles pour t’aider à relativiser

J'ai fait une coloc 1 an alors que j'étais en formation pro dans un autre département, avec une prof de l'école où j'allais, qui était une amie de ma formatrice (une amie elle aussi). Ca peut paraitre bizarre, mais en fait c'est un petit milieu, où tout le monde se connait et une petite école familiale.Sur le papier tout était rose, je n'avais pas de voiture donc elle m'avait dit qu'on irait faire les courses ensemble (cambrousse mon amour), que c'était ok pour que je prête son lit à ma mère quand elle descendrait me voir, qu'elle me ferais de la place dans la chambre qui m'étais destinée et où elle entreposait des trucs sur des étagères, pour que je puisse utiliser les étagères, que je pouvais piocher sans souci dans les placards, le bar etc... bref faire comme chez moi... Je précise bien que c'est elle qui m'a dit tout ça d'emblée.Résultat :- elle ne m'a jamais fait de place sur les étagères, j'ai passé un an avec mes fringues dans mes valises et dans les odeurs de cheval (sur les étagères c'était des couvertures de cheval, même propre, ça sent toujours un peu),- elle me demandait de lui rembourser si jamais j'avais mangé à moi seule un truc qu'on avait acheté ensemble aux courses (genre un paquet de bonbons), alors que l'inverse ne la dérangeait pas, quand je lui prenait des trucs pour elle sur mon argent que je ne mangeais pas,- ma copine, sa collègue, m'a raconté qu'elle me traitait de tous les noms quand on devait aller faire les courses ensemble parce que ça la saoulait,- elle m'a pourrie, mais comme il faut, parce que j'avais oublié de baisser le chauffage en partant le matin, parce que ça faisait une dépense en plus... alors qu'elle prenait une douche ET un bain par jour, et qu'on partageait toutes les charges 50/50, donc certes le chauffage, mais aussi l'eau...- J'ai fait dormir une copine UNE fois sur le canapé, j'ai pris une charge aussi... autant dire que je ne me suis jamais aventurée à emprunter son lit comme elle me l'avait pourtant proposé,- J'ai eu le malheur de me servir deux petits verres de martini dans son bar, comme elle me l'avait proposé, elle m'a tapé un tel sketch que j'ai racheté une bouteille entière pour avoir la paix...- elle organisait des soirées alors que j'étais en pleine révision avant mes exams, et quand j'étais allée demander si c'était possible de faire moins de bruit, elle m'a rétorquée qu'elle faisait ce qu'elle voulait chez elle...- elle me suggérait très lourdement de virer de l'appart quand elle invitait son mec à "dormir". Heureusement il était rarement là... Par contre elle était contente de me trouver pour s'épancher quand il n'était pas là et qu'elle était malheureuse...Bref, un enfer, et en plus elle m'a taillé un costard auprès de toutes nos connaissances communes, comme quoi j'étais impossible à vivre... Alors que j'étais au boulot ou en révision quasiment 15h par jour...J'ai été ravie quand elle s'est mise à passer du temps en voyage pro en fin d'année, enfin j'ai pu respirer...Donc la coloc plus jamais...