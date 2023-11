Help, ma femme me fait la tronche quand je suis malade, on dirait que c’est ma faute !

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’un lecteur !

Chère Daronne,

Je suis marié et père de deux enfants de 1 et 4 ans. De base, je suis un peu fragile, mais depuis qu’ils sont nés, je suis très souvent malade. Ma femme est plus solide que moi, et apparemment, nous devrions tous avoir le même système immunitaire qu’elle ! On dirait que je lui fais un affront monstrueux à chaque fois que je suis malade.

Non seulement, elle ne fait pas preuve de compassion, alors que c’est quand même peu demandé quand on est au lit avec 39 de fièvre, mais elle me reprocherait presque mon état. Si j’ai le malheur de me plaindre, elle soupire ou change de sujet. Nous nous sommes déjà embrouillés à ce propos, mais elle considère que sa réaction est normale : j’en fais des tonnes et je cite « ça dure des plombes à chaque fois », mais en plus, je ne ferais pas ce qu’il faut.

Selon elle, il suffirait que je me couche avec les poules, prenne des vitamines et me lave davantage les mains et je serai déjà nettement moins souvent malade.

Quand je suis en forme, tout va très bien entre nous et nos rapports sont affectueux. Mais ce conflit revient à chaque fois que je suis malade. Je comprends que ce soit pénible pour elle. J’ai enchaîné les virus qui m’ont cloué au lit, et ont fait peser l’intendance sur elle pendant mon « absence ». Mais ce n’est pas comme si je faisais exprès. Personne n’aime être malade.

Qu’en penses-tu ?

Jeremy