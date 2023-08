Ma meuf s’est incrustée dans mes vacances solos, ça me gonfle, help !

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

Je suis en couple avec une fille géniale depuis un an et demi. Nous allons même nous installer ensemble à la rentrée. Même si je suis très heureuse avec elle, je reste très indépendante, d’autant plus qu’il s’agit de ma première histoire sérieuse.

Avant de la rencontrer, j’avais l’habitude de partir une semaine toute seule en vacances chaque année. Je choisis souvent un endroit calme, et j’en profite pour me ressourcer, me promener dans la nature, écrire, faire des siestes, le soir, je mange au restaurant avec un bon verre de vin et mon bouquin. Pour certains, ça semble triste, mais moi, j’adore ce moment avec moi-même et il me recharge pour affronter la rentrée.

Le truc, c’est que, même en couple, et même si j’ai adoré les vacances que j’ai déjà passées avec ma copine, j’ai besoin de ce moment seule. L’année dernière, elle n’avait pas de congés pendant l’été à cause de son métier, j’avais donc un prétexte pour « m’échapper de la ville, même seule ». Cette année, je comptais rejouer la même carte et m’évader début septembre, mais ma copine vient de m’annoncer qu’elle allait pouvoir poser des jours pour partir avec moi.

Elle accepte mon caractère indépendant, mais j’ai peur qu’elle croie que je ne l’aime pas si je lui avoue la vérité.

Tu peux m’aider ?

Sarah