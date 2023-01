Gnomes du dark web, infidélité et serpents : 3 témoignages qui nous ont fait sortir le pop-corn en 2022

Qu’ils soient mignons, choquants ou uniques, le web est rempli de récits de vie. Voici ceux qui nous ont fait sortir le pop-corn (et les bonnes ondes à envoyer) cette année.

Toute l’année, pour partager avec vous le meilleur (et le pire) d’internet, Madmoizelle garde l’œil ouvert sur les storytimes, témoignages et autres récits de vie les plus haletants. Voici le best of de ceux qui nous ont marquées pendant notre veille, en 2022.

Le témoignage le plus WTF : les gnomes du Dark Web

C’est probablement l’une des histoires les plus insolites de cette fin d’année sur TikTok. Thunder Keck, un étudiant suivi par plus de 600 000 personnes sur le réseau social chinois, se promène sur le Dark Web. C’est un de ces sujets de prédilection, et ses vidéos emmènent régulièrement ses abonnés faire des tours dans ce web clandestin.

Il y découvre un site qui permet de gnomer une personne qu’on apprécie peu, c’est-à-dire de remplir anonymement son jardin (ou sa maison) d’une armée de petits gnomes ou nains de jardin. Les services varient en fonction des moyens : la personne peut être hantée par des gnomes (le service remplacera chaque gnome retiré par deux gnomes similaires), les figurines peuvent être remplies de déchets organiques, le gnoming peut durer plusieurs jours…

Bref, des actions illégales dont on comprend pourquoi elles se commandent sur le dark web. Pour amuser ses followers et assouvir sa curiosité, l’étudiant décide donc de se gnomer lui-même et commande un des packs sur le site.

Dans les semaines qui suivent, son quotidien devient de plus en plus étrange. Lui qui s’attendait à se réveiller un matin et à voir le bas de son immeuble rempli d’une cinquantaine de nains de jardins se retrouve plutôt observé par un certain Gnomeo qui dépose, de manière assidue mais irrégulière, des figurines de nains devant chez lui ou sur son véhicule. Quand son moyen de transport disparaît, c’est même le service de gnoming qui l’aidera à le retrouver, à grand coup de jeux de mots sur les gnomes.

Le clou du spectacle arrive après Noël, quand Thunder Keck reçoit — sur son lieu de vacances et non son adresse habituelle — un colis contenant un costume de gnome, des snickers, et des coordonnées géographiques accompagnées d’une date. On ne sait toujours pas ce qu’il va y trouver, mais l’étudiant ne semble pas inquiet. Depuis, dans les commentaires, les théories du complot se développent. Qui est Gnomeo ? Tunder Keck est-il l’inventeur de ce service de gnoming en plein exercice de promotion ? En tout cas, la saga nous aura diverties pendant ces mois pluvieux.

L’infidélité qui a chamboulé internet

Les récits d’infidélité sont légion sur internet et suscitent des émotions intenses, tant pour celles et ceux qui les racontent que pour celles et ceux qui les lisent. Compassion, partage d’expérience ou conseils, c’est souvent en ligne que les victimes d’adultère trouvent souvent des oreilles attentives et exemptes de jugement.

Capture d’écran du post original / Reddit

Ce fut le cas de l’utilisatrice u/blownupmarriage1, qui a partagé sur Reddit, puis mis à jour à plusieurs reprises une histoire qui a choqué une bonne partie de la toile : dans son premier post intitulé « J’ai ruiné la vie de ma mère, et sa réputation », elle a expliqué comment elle avait découvert que son mari la trompait avec sa propre mère.

« Mes parents sont mariés depuis 43 ans. Je suis avec mon mari depuis 25 ans, je suis tombée enceinte de lui à 17 ans et nous avons emménagé avec mes parents. Aujourd’hui, nous vivons dans une maison juste à côté de la leur. Nos enfants ont 20 ans, 14 ans, 5 ans, et je suis enceinte de 7 mois. Je pensais qu’on avait un beau mariage, mais après le nouvel an, je suis rentrée plus tôt d’un week-end entre copines et j’ai trouvé ma mère et mon mari en train d’avoir un rapport sexuel dans ma chambre. Ma mère m’a crié de sortir de « leur » chambre, ce qui m’a encore plus bouleversée. J’ai demandé la vérité à mon mari. Il m’a dit que m’a mère l’avait séduit quand nous avions 18 ans et que nous habitions chez mes parents, et qu’ils avaient des rapports sexuels non protégés au moins une fois par mois depuis plus longtemps que notre mariage. J’ai fait des calculs et découvert avec horreur que cela voulait dire que certains de mes frères étaient peut-être les enfants de mon mari. »

Une découverte atroce, suivie d’une ribambelle de réactions odieuses de sa mère (qui la culpabilise) et de son mari (qui la blesse). Au fil de plusieurs mises à jour, l’utilisatrice de Reddit partage avec le forum son parcours vers le divorce et le soutien de son père, mais aussi certaines injonctions de ses proches à écouter et à pardonner ceux qui l’ont trahie. Devenu viral sur différents réseaux, le post a généré près de 3 000 commentaires de soutien sur Reddit, et on espère de tout cœur qu’ils ont aidé la témoignante à traverser cette épreuve. Nous aussi, on lui envoie de bonnes ondes !

Le témoignage qui implique un serpent (mais qui finit bien)

Le subreddit relationship advice (conseils relationnels) est tristement célèbre pour ses histoires de couples toxiques et pour ses posts à faire perdre foi en l’amour même aux plus grands romantiques. Mais pour une fois, on en a trouvé une qui finissait adorablement bien et on a décidé de le partager.

« Ma petite amie m’a dit qu’elle était avec une amie, mais cette amie était avec moi en train de lui choisir une bague de fiançailles. Comment confronter ma meuf à son mensonge ? »

S’est interrogé u/throwra_wheredshego sur la plateforme.

« J’ai prévu de demander ma copine en mariage, mais je suis nul en bijoux. Je suis le genre de mec qui ne voit pas le problème avec les bijoux en forme de cœur (sérieusement, pourquoi est-ce que c’est considéré comme moche ?). Quand le temps est venu de choisir la bague, j’ai demandé de l’aide à la meilleure amie de ma copine, Justine. Un jour, quand elle est sortie voir sa sœur et son neveu, j’ai proposé à Justine de venir regarder des catalogues avec moi, puis d’aller chez un bijoutier ensemble. Nous ne savions pas quand elle allait rentrer, alors je lui ai envoyé un message pour lui poser la question […]. Elle m’a répondu qu’elle rentrerait quelques heures plus tard, qu’elle avait retrouvé Justine pour faire du shopping. Clairement, cela m’a surpris puisque Justine était avec moi dans la maison. Je lui ai montré le message, et elle était confuse. Quand ma copine est rentrée à la maison, elle a agi de manière complètement normale. J’ai joué le jeu, mais c’est compliqué de faire comme si de rien n’était. […] Je ne sais pas quoi faire, on s’est toujours tout dit et nous n’avons aucun problème de confiance. »

Et bien que les commentaires aient envisagé le pire, la mise à jour de l’OP (original poster) était plutôt du genre adorable :

« J’ai confronté ma copine, et je lui ai dit la vérité […] elle m’a confessé ce qu’elle faisait vraiment. NON, elle n’était pas en train de me tromper, NON, elle n’était pas non plus en train d’acheter une bague de fiançailles pour moi. Donc, certains aiment les chiens, d’autres les chats. Moi, j’aime les serpents. J’ai grandi avec des serpents toute ma vie, mais j’ai toujours pensé que je ne pouvais plus en avoir parce que ma copine n’est pas à l’aise avec le fait de vivre avec des serpents, ce que je respecte complètement. Acheter un serpent, c’est aussi un processus plus compliqué qu’acheter un chat ou un chien. Donc vous imaginez ma surprise quand ma copine m’a montré une photo d’elle en train de porter le serpent le plus mignon que j’avais JAMAIS VU ! En gros, elle allait m’offrir un serpent surprise. Désolée si ce n’est pas la chute que vous espériez, juste un serpent. »

Et si vous aussi, vous avez envie de partager les témoignages qui vous ont marquées en cette année 2022, on est preneuses !

À lire aussi : 10 lectrices partagent le meilleur conseil de psy de leur vie

Crédit photo : Sincerely Media / unsplash