Foie non grata : la mairie de Strasbourg bannit le foie gras de ses évènements officiels

Auf wiedersehen, les petits canapés au foie gras ! La mairie de Strasbourg renonce à ce symbole lors des réceptions officielles. La décision est applaudie par certains… et forcément, très critiquée par d’autres.

« D’abord, ils nous ont pris nos sapins, puis ils nous ont dit que le Tour de France c’était le mal, et ensuite, ils sont même allés jusqu’à priver nos enfants de viaaaaande… Nos symboles ! Nos traditions ! Notre histoire millénaire ! Tout cela balayée par la dictature écolo-bobo-gauchiste… »

Vous l’entendez, la complainte des ouin-ouin contre les maires EELV ? Et bien, vous n’avez pas fini de l’entendre, avec l’annonce de la décision de Jeanne Barseghian, maire écologiste de la ville de Strasbourg : interdire le foie gras lors des réceptions officielles.

Évidemment, la nouvelle s’est rapidement transformée en désinformation — comme si ce pâté, symboliquement lié aux fêtes de fin d’année, avait été tout bonnement banni d’Alsace. Il n’en est rien : les toasts au foie gras n’apparaîtront simplement plus sur les nappes des événements municipaux strasbourgeois !

Approuvée par les défenseurs des animaux, critiquée par les producteurs

Une décision que Jeanne Barseghian assume et justifie comme étant « en adéquation avec sa politique du bien-être animal », ce qui a été saluée par l’association PETA France.

Car face au foie gras, difficile de se voiler la face tant le savoir-faire qui y est lié est un symbole de cruauté envers les animaux : des volatiles gavés de force au point de faire augmenter la taille de leur foie, que l’on consommera donc entre deux coupettes de pétillant.

Là où la nouvelle ne fait pas franchement plaisir, c’est du côté des producteurs locaux déjà en difficultés dans le contexte de crise actuelle : « On prend sur nous et on ferme un peu nos bouches, et c’est dommage d’annoncer cette mesure d’interdiction du foie gras à un jour du marché de Noël, car le foie gras, ça fait partie de la tradition en Alsace » commentait Nicolas Lechner, président de l’association des producteurs de foie gras d’Alsace.

Un gavage éthique est-il réellement possible ? Même si l’on parle de petits producteurs et non de volumes industriels, cela est difficilement concevable pour Léopoldine Charbonneaux, directrice de l’association CIWF France, interviewée par Reporterre :

« Il y a une nuance entre méthode industrielle et paysanne. Mais cela reste du gavage et l’animal a un foie malade et souffre de l’excès de nourriture »

On ignore pour le moment si la mairie de Strasbourg optera pour un faux-gras, ce pâté vegan qui représente un bon substitut au foie gras.

Et vous, avez-vous envisagé de laisser tomber le foie gras pour les fêtes ?

Crédit photo : Sophie via Flickr