Split est sur Netflix : la fin du film expliquée !

Perso, les films qui où le grand méchant l'est du fait de ses troubles psychiatriques me font de plus en plus grincer des dents. Surtout que j'ai découvert récemment l'interview d'une personne TDI, et c'est la première fois de ma vie que j'ai découvert ce trouble traité autrement que sous l'angle effrayant.Quand le cinéma d'horreur arrêtera de surfer sur la psychophobie pour en faire un ressort horrifique, ce sera un grand progrès.