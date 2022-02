Fake news, ennui… 22% des Italiens lâchent les réseaux sociaux. Bientôt notre tour ?

D’après une étude portant sur l’évolution de leur consommation digitale, les Italiens n’utilisent plus autant les réseaux sociaux qu’avant. Et ils ont peut-être raison…

Sommes-nous en train de revenir doucement vers une vie moins connectée ? Il semblerait que les Italiens et Italiennes utilisent moins les réseaux sociaux qu’avant ; en effet, dans une étude menée par le Deloitte Digital Consumer Trend Survey sur plusieurs pays en 2021, il a été constaté que Facebook, Instagram et Twitter ne font plus fureur en Italie.

22% des habitants et habitantes du pays ont arrêté d’utiliser au moins un réseau social durant l’année. Dans une ère où le groupe Meta (Facebook) voit sa cote baisser, on peut se demander quel sera le futur des géants d’Internet dans quelques années…

Pourquoi arrêter les réseaux sociaux ?

L’étude montre que les raisons principales pour lesquelles les personnes interrogées ont cessé d’utiliser au moins un réseau social sont :

Le contenu proposé est ennuyeux, pour 35%

L’abondance de fake news, pour 25%

L’inquiétude face au respect de leurs données privées, pour 25%

Des raisons assez compréhensibles.

Moins de réseaux, mais toujours le smartphone à la main

Bien que certains réseaux sociaux ne semblent plus captiver les Italiens et Italiennes, ils et elles ne vivent pas une vie d’ascète déconnecté : l’utilisation de services de streaming vidéo a grimpé en Italie, passant de 40% à 63% en 2021.

Une autre raison pour laquelle le téléphone est toujours très utile, c’est acheter des choses en ligne ! En effet, l’étude montre que 4 personnes sur 5 en Italie font des achats sur Internet au moins une fois par mois. La smartwatch est devenue un accessoire répandu également : 25% des interrogés en possèdent une, contre 10% en 2017.

En France, les réseaux sociaux on la cote

À titre de comparaison, une étude menée par We Are Social avait montré que plus de 75% de la population française était active sur les réseaux sociaux en 2021 — et y a eu une augmentation entre 2020 et 2021, avec 5,6 millions d’utilisateurs en plus.

À voir si on finira par suivre l’exemple de nos voisins et voisines de l’autre côté des Alpes : après tout, les fake news, c’est chez nous aussi…

Crédit photo : Pexels – Cottonbro (5053738)