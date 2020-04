Je fais une chanson (Partie 2 : les paroles) EN ROUE LIBRE ep.7

Boooooonjour à tous, avec six fois la lettre « o ». (je sais que tu as compté)

J’enregistre les paroles de ma chanson en roue libre !

Cette vidéo fait suite à la vidéo d’hier où nous faisions une instru pour… AJOUTER DES PAROLES. Alors aujourd’hui on écrit et on enregistre ces paroles. C’était un réel plaisir de faire ça.

Comme l’indique le titre de la série, j’ai écrit les paroles en roue libre, donc ça a à la fois beaucoup de sens et à la fois aucun. C’est comme ça que je définirais cette musique.

J’ai été aidé pour tout le morceau par Lucas (@strapontin_strap) que je connais depuis ma tendre enfance et avec qui j’ai appris à tenir une caméra. Il a fait le mixage de l’instru et des voix !

J’espère que tu as kiffé la vidéo d’aujourd’hui, et on se retrouve dès lundi pour de nouvelles activités ! On va laisser de côté un peu la musique et s’attaquer à des activités plus manuelles, j’ai hâte eheh.

En ce moment je fais 1 vidéo tous les matins à 7h sur Big Up pour distribuer des bonnes vibes pendant cette période étrange. Rejoins-nous, mets la cloche, prends ton petit dej’, et on est parti !

N’hésite pas à proposer les activités que tu voudrais que je fasse en commentaire !

