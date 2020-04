Je fais une chanson (Partie 1 : l’instru) EN ROUE LIBRE ep.6

Bonjour à toutes et à tous,

Aujourd’hui on fait quelque chose qui me passionne encore plus que faire parler mon chat (et Dieu sait que j’aime faire parler mon chat) : je fais une chanson !

Faire une chanson, le nouveau challenge de En Roue Libre

C’est un exercice difficile et qui me tient à coeur, c’est pourquoi je le sépare en 2 jours : premier jour pour faire l’instru de la chanson, à la manière du premier épisode de En Roue Libre ; 2ème jour pour écrire et enregistrer les paroles.

J’ai été aidé cette fois-ci pour faire l’instru par Lucas (@strapontin_strap) que je connais depuis ma tendre enfance et avec qui j’ai appris à tenir une caméra.

Je lui envoie un énorme merci pour son aide qui a été essentielle au mixage du son et qui m’a permis d’obtenir un rendu final écoutable.

