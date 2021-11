Faire la teuf avec ses gosses, c’est possible ! Voici les « Family Raves »

Au Royaume-Uni, il est possible de faire la teuf avec ses enfants. Comment ? Pourquoi ? Et est-ce vraiment une bonne idée ? Tant de questions !

Être parent et continuer à faire la teuf, est-ce compatible ? Mmmh, c’est compliqué, mais avec pas mal d’organisation, c’est possible ! A priori, c’est pas parce que tu décides de faire des mômes, que tu veux faire une croix sur le fun.

Et certains ont décidé nous faciliter la tâche. Ils sont anglais – quoi de plus normal, c’est un peu le berceau des free parties – et organisent des « Family Raves ».

Quel est le concept des Family Raves ?

L’idée est de pouvoir partager sa passion de la musique électronique avec ses enfants. Comme nous l’apprend Trax, des événements en clubs pour toute la famille vont avoir lieu en Angleterre (Coventry, Edimbourg et Londres), notamment les 30 et 31 décembre — une riche idée, notamment parce que ça coûte un bras de faire appel à un ou une baby-sitter pour le Nouvel An !

Trax nous détaille le programme des festivités :

« Deux heures de fête pour le célébrer le Nouvel An sur fond de techno, house, soul et disco, ouvertes aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 6 ans. Les lieux seront équipés d’un véritable dancefloor pour enfants, avec des bulles, de la mousse et de canons à confettis, ainsi que des espaces sécurisés réservés aux bébés avec des tapis souples, des coussins et une piscine à balles. »

Cela fait déjà quelques années que Big Fish Little Fish organise ces « Festive Family Raves ». Certaines ont eu lieu au mythique club Fabric à Londres, rien que ça ! On attend avec impatience que ce genre d’initiatives naisse en France. Si vous êtes assez motivés pour aller en Angleterre, les informations sont sur le site.

Vraie bonne idée ou gros fail à venir ?

Plusieurs questions se posent tout de même : d’abord, est-ce qu’on va réussir à traîner nos potes sans enfants dans ce genre d’endroits ? Comme dirait l’autre : la question, elle est vite répondue…

Par ailleurs, il n’est pas vraiment possible de concilier les composantes de la teuf et la gestion de ses enfants. Impossible en effet d’être dans un état second et d’avoir la responsabilité de ses marmots en même temps. Donc l’idée est de profiter de la musique, de passer du bon temps sur le dance floor avec eux, et franchement c’est déjà pas mal !

On vous laisse avec ces enfants qui faisaient la teuf aux Pays-Bas dans les 90’s sur de la musique légèrement hardcore… Ça fait un tout petit peu peur et on aimerait bien savoir ce qu’ils sont devenus !

Image en une : Fabric, Londres, janvier 2020, DJs 2 Bad Mice, Prime Cuts, Baker & Beale et Chris Inperspective (© Big Fish Litlle Fish)