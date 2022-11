Ex-enfant star, le chanteur Aaron Carter est mort à 34 ans

Ancien enfant star ayant vendu des millions de disques au début des années 2000, le chanteur a été retrouvé mort samedi. Il avait 34 ans.

Une ancienne icône des années 2000 s’est éteinte. Samedi matin, le chanteur Aaron Carter a été retrouvé mort à son domicile en Californie.

Une renommée précoce

Aaron Carter est mort à 34 ans, comme l’a annoncé TMZ, dont les informations ont été confirmées par The Hollywood Reporter. L’ancienne coqueluche des ados des années 2000 a été retrouvée dans la baignoire de son domicile californien. Pour l’heure, on ignore la cause de son décès. Elle fait actuellement l’objet d’une enquête.

Sa vie a été marquée par une gloire précoce puis par de nombreux déboires judiciaires et personnels. Ancien enfant star né en 1987, Aaron Carter a connu la célébrité particulièrement tôt puisque sa carrière a commencé lorsqu’il était âgé d’à peine 7 ans. À seulement 13 ans, Aaron Carter avait déjà vendu trois millions d’exemplaires de son deuxième album, Aaron’s Party (Come Get It).

Star déchue

Petit frère de Nick Carter du groupe Backstreet Boys, Aaron Carter est apparu aux côtés de nombreuses icônes de pop américaines. Il a notamment assuré les premières parties de Britney Spears et a été en couple avec Hilary Duff, sa compagne de jeu dans la série Lizzie McGuire où il a fait une apparition. À l’annonce de sa mort, l’actrice de 35 ans a publié un message d’hommage sur Instagram, dans lequel elle confie : « L’adolescente que j’ai été t’a aimé profondément ».

C’est une fois adulte que la vie d’Aaron Carter a pris un tournant tragique. À l’âge de 25 ans, le chanteur était criblé de dettes et collectionnait les déboires judiciaires, notamment pour possession de stupéfiants et conduite dangereuse. Selon The Guardian, il souffrait d’une addiction aux médicaments. En septembre 2022, il perdait la garde de son fils de 11 mois et entrait en cure de désintoxication pour le récupérer.

La compositrice américaine Diane Warren, à qui l’on doit de célèbres titres de Céline Dion, Whitney Houston ou encore Mariah Carey lui ont également rendu hommage. Sur Twitter, Diane Warren a mis en lumière les difficultés vécues par les anciens enfants stars dans un message bouleversant : « La célébrité à un jeune âge est plus souvent une malédiction qu’une bénédiction. Y survivre n’est pas facile. Repose en paix Aaron Carter ».

