Éveiller les enfants à la solidarité pendant les fêtes, le pari gagné de Bayard Jeunesse

Bayard Jeunesse, éditeur de magazines pour enfants et adolescents, propose pour les fêtes une programmation spéciale autour de la solidarité.

Et si on voyait Noël autrement que comme une fête d’orgie de nourriture et de cadeaux ? Pour certains, les fêtes de Noël peuvent avoir un peu perdu de leur sens, sens qui reste pourtant très propre à chacun. Bayard Jeunesse a voulu montrer, dans toute sa programmation de décembre, que Noël était aussi possible autrement, en axant sur de jolies valeurs : la solidarité et la fraternité.

Des magazines pour enfants qui donnent du sens

J’aime Lire, Astrapi, Youpi, Phosphore, Popi, Pomme d’Api… Vous connaissez sûrement ces titres, pour les avoir peut-être lus vous-même quand vous étiez plus jeune, ou en les offrant à vos enfants ou ceux de votre famille.

Cette année, pour les fêtes, tous les magazines du groupe Bayard Jeunesse se déclinent sur un même thème, celui de la solidarité. Dans Youpi par exemple, le mag pour les 5-8 ans, on peut découvrir l’histoire d’Élisabeth, une petite fille qui a dû fuir son pays avec sa famille, pour trouver refuge en France. Pour les 10-14 ans, Okapi propose un reportage sur des adolescents qui s’engagent à Marseille avec l’association Copain du monde, et qui font des maraudes, des collectes de rue ou encore des distributions de livres.

Pour les plus petits, ça se passe chez Popi qui raconte l’histoire du petit Marcel, qui a adopté un chaton abandonné avec sa grand-mère, ou encore dans le magazine Mes plus belles Histoires où le père Noël, ce mec sympa, partage sa couverture avec ceux qui ont bien trop froid.

Pomme d’Api propose même un chouette calendrier de l’avent avec 24 histoires à découper dans le mag, qui existe également en format podcast sous le nom « Mes 24 histoires de Noël ».

Dans presque tous les magazines, il y a aussi des idées de recettes pour les fêtes, des idées-cadeaux faits-main, des astuces déco DIY… Tout le monde y trouve son compte.

La solidarité à Noël, une valeur forte

Pour Delphine Saulière, la directrice des magazines « moins de 12 ans » et David Groison, directeur des magazines Collège Lycée de Bayard Jeunesse, il est important de se rappeler des valeurs initiales de ces fêtes de fin d’année :

Cette année, nous avons souhaité porter des valeurs fortes autour de la solidarité : donner le gout des autres et éveiller à la fraternité des tout-petits jusqu’aux grands ados. Avec des numéros beaux et pleins de surprises, des angles originaux et inspirants, des histoires pleines d’émotions, nous espérons enchanter nos lecteurs tout en leur donnant envie de se projeter vers un monde plus juste et bienveillant. Pour donner du sens à Noël, nous invitons les enfants et leurs familles à réfléchir et à s’ouvrir au monde qui les entoure, au vivre ensemble, et leur proposons des idées pour se mobiliser et agir, tout en cultivant leur imaginaire et leur créativité. À Noël, c’est important de se rappeler que donner du temps aux autres, ça rend heureux ! C’est aussi ça, l’esprit de Noël.

Des valeurs importantes à transmettre aux plus jeunes pour Noël, mais aussi tous les autres jours de l’année, afin d’essayer de construire une société plus ouverte sur les autres, bienveillante et empathique.

