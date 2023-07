Éva et Max, un mariage à 10 000 € : « Je me suis demandé si je faisais une énorme erreur »

« D’amour et d’eau fraîche » est la nouvelle rubrique de Madmoizelle, celle qui épluche le budget des couples mariés ou pacsés. Cette semaine, nous détaillons le mariage d’Éva et Max !

N’oubliez pas, dans les commentaires, que les personnes qui participent à la chronique sont susceptibles de vous lire. Merci de rester bienveillant.

Comment doit être un mariage pour être réussi ? Et les idées déco, on les trouve où ? Comment être loin des clichés et original ? C’est grave si, au contraire, on aime que ça se déroule comme dans les films ? Faut-il inviter toute la famille ou juste un peu ? Et le traiteur, on le choisit comment ? Mais surtout, la grande question : combien ça coûte réellement, un mariage ou un pacs ?

Dans notre nouvelle rubrique « D’amour et d’eau fraîche » des lectrices ont joué le jeu et nous détaillent leur jour J, finances incluses.

Le mariage d’Eva et Max

Le couple : Eva & Max (Eva & Maxime, mais on aime le raccourci pour avoir 3 lettres chacun)

Âges : 27 & 28 ans

Ensemble depuis… : avril 2019

Mariés depuis… : 15 octobre 2022

Métiers : Max est imprimeur, Éva assistante production/ animation 2D dans le cinéma d’animation

Lieu de vie : Valence

Lieu du mariage : L’Orangerie du Château de Montéléger

Nombre d’invités : 37

Total dépensé pour le jour J : 10 000 €

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés sur une application, à l’époque où nous habitions tous les deux à Paris, en avril 2019. En quelques messages, on a décidé de se retrouver en personne pour aller boire un verre. Trois heures ont filé comme quelques minutes ! On ne s’est pas quittés depuis.

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

Maxime m’a demandé en mariage le 28 janvier 2021, c’est ce jour-là que l’idée de se marier est devenue officielle. Mais nous parlons mariage depuis notre premier mois ensemble. La conversation a toujours été là et nous en avons toujours eu envie.

Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

D’abord, parce que nous sommes deux énormes romantiques ! Une journée complète pour célébrer notre amour nous correspond complètement. On est très trèèès fleur bleue.

Ensuite, c’est une protection. L’assurance que l’autre héritera de nos affaires et de notre maison en cas de décès, la possibilité de prendre une décision médicale difficile si un jour il y a besoin…

On aimait aussi pouvoir dire « ma femme » et « mon mari », ça faisait très officiel, très soudé comme couple.

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

Oui, on a emménagé ensemble au bout de quatre mois de relation. En même temps, lui vivait dans 15m2 depuis six ans et moi dans un souplex (vive les appartements parisiens). La meilleure décision de notre vie ! On a vécu le premier confinement dans 40m2 avec balcon, ensemble et heureux.

Crédits : Thomas Cazorla

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

On a mis un an et demi à organiser notre mariage. Il faut préciser que la demande s’est faite juste avant que l’on parte de Paris pour emménager à Valence, on n’a pas été très actifs en préparatifs sur les premiers mois.

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

Non. L’un de mes métiers étant assistante de production, l’organisation n’est pas juste un dada c’est aussi une compétence que je maîtrise !

On a beaucoup discuté en amont et Max a pris les décisions avec moi, mais c’était évident que je serais plus investie. J’ai ma manière de procéder et je ne peux pas lui demander de connaître mon métier. Je ne pourrais pas faire le sien !

On a aussi réparti la charge mentale par gros projet dans notre vie : en parallèle des préparatifs de mariage, on a acheté une maison et fait des travaux. Maxime était plus occupé par la maison et moi le mariage.

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Oui et non. C’est surtout que l’on a eu une année 2022 très chargée. Préparation de mariage + achats et travaux pour une maison + deux emplois à temps plein et très peu de vacances + des projets créatifs en parallèle… On aurait pu faire moins.

Mais comme je suis très organisée, on en a un peu fait tous les mois depuis le début. On ne s’est jamais senti en retard sur les préparatifs ou perdu sur ce qu’il fallait faire ensuite.

Le plus stressant a été la dernière semaine.

À lire aussi : Tania et David, un mariage à 47 545 € : « Nous n’avions aucune conscience du prix des choses »

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

Le DJ qui fait des commentaires était hors de question ! Pareil pour les diapos moches. Donc, on a pris ni DJ ni salle avec écran de diapos, problème réglé !

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

La nourriture, c’est sacré chez nous. Maxime est végan depuis six ans, moi depuis quatre ans. On voulait que personne ne puisse sortir de notre mariage en pensant que la nourriture végane, ce n’est pas ouf. Notre plus grosse facture était le traiteur et tout a beaucoup plu.

On voulait également une belle salle avec des vieilles pierres et des jolies photos avec nos amis.

On a clairement été moins exigeants avec la décoration. Comme on avait une très belle salle, ça nous a paru moins important. On n’a pas non plus fourni les plus gros efforts sur la musique.

Crédits : Thomas Cazorla

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

La dernière semaine avant le mariage, je me suis demandé si je faisais une énorme erreur. J’avais mes règles qui arrivaient, j’ai fait insomnie sur insomnie, le stress était présent… Je me suis demandé si c’était nécessaire ou si l’on aurait dû faire un mariage encore plus intime. Ma moitié est restée zen jusqu’au bout et a pu me rassurer.

Aujourd’hui avec le recul, je n’ai aucun regret, tout était impeccable et j’ai passé une journée fantastique. Je pense que j’ai surtout joué de malchance côté SPM…

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

Le DJ n’était pas simple à trouver entre le prix et l’inquiétude qu’il passe la danse des canards et anime la piste à la manière d’un employé de camping. On a finalement opté pour un DJ virtuel (une machine avec des stocks de playlists), bien moins cher.

Je voulais absolument une wedding planner pour me décharger le jour J. Déformation professionnelle oblige, j’ai eu tendance jusqu’au dernier moment à vouloir contrôler, organiser, anticiper les problèmes. Si je voulais être tranquille, il me fallait quelqu’un à qui tout refiler, mais on n’avait pas beaucoup de budget. On a finalement gagné un concours Insta qui nous a mis en lien avec une wedding planner éco responsable, pile en accord avec notre éthique donc ! Entre le concours et le fait qu’elle débutait, on a pu négocier son tarif. Il nous aurait sans doute fallu quelqu’un avec plus d’expérience, mais ce n’était pas facile de retirer de l’argent ailleurs.

C’est sur le nombre d’invités que l’on s’est mis la plus grande barrière. On voulait un mariage de 40 personnes maximum. On savait très bien combien chaque invité en plus nous coûterait en argent et en organisation. Aussi, on voulait un « petit » mariage, il fallait réussir à mettre la barrière quelque part.

Crédits : Thomas Cazorla

Comment avez-vous financé votre union ?

On a fait un premier budget basé sur l’argent disponible sur nos livrets A et sur ce que l’on était capable de mettre de côté en un an. On voulait pouvoir payer le mariage seuls, au cas où nos parents voudraient imposer des choix sous prétexte que l’argent venait d’eux.

Au final, les parents n’ont rien imposé du tout et ont payé 3 000 € du budget ! Ce qui nous a permis d’être plus à l’aise.

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Non. On a stressé que tout soit en place avant, mais le jour J, nous étions zen. Les amis qui dormaient chez nous étaient choqués que l’on soit aussi détendu le matin même. Nous avons juste profité à fond ! Une journée d’amour et de bonheur.

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

Bien sûr que non ! On le savait avant même que les problèmes arrivent, il y a toujours quelque chose qui ne va pas.

La rallonge qui devait brancher la sono à l’extérieur était trop courte ; Maxime a failli me voir avant le first look parce que les garçons d’honneur l’avaient posté en hauteur avant que j’arrive ; apparemment, on ne pouvait pas se passer de plan de places assises pour la cérémonie laïque ; deux personnes ont été inversées dans les covoiturages, résultat notre photographe a eu plus d’une heure de retard ; on a failli ne pas avoir assez de vin…

Oui, on peut dire que des choses ne se sont pas passées comme prévu. Ça n’a rien gâché, j’aime toujours autant notre mariage et les souvenirs de ce week-end.

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

On a pas de regret sur l’argent. Après coup, on s’est dit que si l’on avait eu plus de budget, on aurait peut-être invité une dizaine de personnes en plus, mais que sinon tout était comme on le voulait.

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

Il y a plusieurs amis que j’aurais aimé faire venir en plus. En limitant le nombre d’invités, on savait qu’il y aurait des choix difficiles… On s’est donné comme consigne qu’il fallait que l’on connaisse tous les deux chaque personne. Pas de pote de promo perdu de vue que l’autre n’a pas eu le temps de rencontrer avant le mariage !

Ce que l’on a pas regretté, c’est qu’à part la famille proche (parents, frères, belles-sœurs et neveux) on a invité personne ! Pas d’oncle, pas de tante, pas de cousin.e. Et ça, c’était génial, ça nous a permis de garder le côté petit mariage. On a pu passer du temps de qualité avec chaque personne.

Crédits : Thomas Cazorla

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqué pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

La demi-heure de la cérémonie laïque. Entre les discours incroyables de nos proches et nos vœux, le moment était très émouvant. Je n’ai jamais autant pleuré de joie.

Entre les discours incroyables de nos proches et nos vœux, le moment était très émouvant. Je n’ai jamais autant pleuré de joie. Couper le gâteau. Comme nous sommes vegans, on ne pensait même pas que le traiteur arriverait à nous proposer une pièce montée ! Non seulement le gâteau était magnifique, mais les serveurs nous ont proposé de couper la première part alors que ce n’était pas au programme. Un moment d’improvisation très drôle où nous avons galéré à deux avec un grand couteau et une œuvre d’art de la pâtisserie. Je ne sais même pas qui a mangé cette première part très mal coupée…

Crédits : Thomas Cazorla

Les photos de groupes. On a voulu faire des photos avec chaque groupe d’amis, mais il était 18 heures en octobre, le soleil se couchait. Pendant trois quarts d’heure, nos proches ont défilé pour venir poser à nos côtés, les yeux à moitié fermés et les larmes au coin des paupières. Tout le monde a été très courageux et les clichés sont très drôles !

Allez, un quatrième…

La tribu de Dana. LE moment où la piste de danse a été pleine à craquer d’invité.es en train de hurler. On aurait dû la mettre bien plus haut dans la playlist parce que l’ambiance était géniale !

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses ne regrettez-vous pas d‘avoir mis le paquet ? Pourquoi ?

Le traiteur !!! C’était délicieux et nos invités n’ont pas tari d’éloges pour notre traiteur zéro déchet qui a fait l’effort de l’option végan. C’est aussi auprès d’eux que l’on a loué la vaisselle. Les tables, le vin d’honneur… Tout était délicieux ET sublime !



La salle était notre seconde plus grosse dépense. Aucun regret aussi, elle était belle sans avoir besoin de décoration. Tout le monde a trouvé le lieu féérique.

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

Mon plus grand regret : ne pas avoir passé plus de temps à préparer la playlist Spotify pour la piste de danse. Terrible…

J’aurais aimé commencer par mettre 5 musiques bien connues de nos amis pour chauffer la piste, puis faire le tri ! Avec du recul, j’ai mis beaucoup de musiques qu’on aimait, mais qui n’étaient pas forcément faites pour danser. Bien sûr, il y a eu un moment où les invités se sont emparés du téléphone pour mettre ce qui leur faisait envie. Mais, avec une playlist mieux préparée, je pense qu’il n’y aurait pas eu besoin de ça.

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

On est toujours autant amoureux, peut-être plus, et on est super heureux d’avoir franchi cet objectif de vie ensemble.

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

Oui ! On fête nos quatre ans très bientôt.

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

Depuis le mariage, on a fini les travaux de notre maison et déménagé. On a aussi agrandi la famille avec Obi, notre chien. On essaie maintenant de caler une date de départ en Lune de Miel ! Les invités ont participé pour payer notre beau voyage en Écosse.

On commence aussi à parler bébé, mais pas avant d’être partis en voyage.

Crédits : Thomas Cazorla

Est-ce que vous avez envie de partager des comptes Instagram ou autre qui vous ont aidé à préparer / ont inspiré votre célébration ?

Je me suis surtout fait un gros tableau de références sur Pinterest !

Merci à Éva et Max d’avoir partagé ce joli moment avec nous.

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.