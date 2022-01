Quoi ? Seraient-ce des teasers d’Euphoria que je vois traîner sur ma timeline ?

Rue, Jules, Maddy et compagnie sont de retour dans des mini trailers qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Et comme d’hab dans Euphoria, ça n’a pas l’air d’être la joie chez nos ados si cool…

Quand je me suis rendue compte que la saison 1 d’Euphoria, la série qui narre la vie d’ados accros à la fête, aux réseaux sociaux et à la drogue, avait été diffusée en 2019, je me suis pincée pour y croire. C’était la vie d’avant ! Et ça fait trois ans et demi (!!) qu’on attend la saison 2 !

Alors, dans l’intervalle qui nous sépare de la deuxième saison de la série esthétisante d’HBO, diffusée chez nous sur OCS à partir du 10 janvier, on se sustente comme on peut. En premier lieu avec un trailer, tombé il y a quelques mois…

Un trailer c’est cool. Des mini teasers pour les personnages, c’est encore mieux ! Ces derniers jours sont apparus dans les timelines Twitter et Instagram ces pastilles révélant l’arrivée de nouveaux personnages dans la série… et de grosses galères pour ceux que l’on connaît déjà.

Des mini teasers d’Euphoria qui mettent en avant Rue, Jules et des nouveaux personnages

Capture YouTube euphoria

Un nouveau venu, Eliott (Dominic Fike), débarque dans la vie de Jules (Hunter Schafer) et Rue (Zendaya).

jules, elliot and rue in new euphoria teaserpic.twitter.com/16BLhQKrVw — schafer gallery. (@schaferfiles) January 3, 2022

Maddy (Alexa Demie) se demande si elle doit renouer avec son ex-copain toxique Nate (Jacob Elordi) (notre réponse : NON !).

MADDY PROMO JUST SHOWED UP ON MY IG FEED OMG pic.twitter.com/1EWvoPepc0 — mel (@superfreakydeak) January 3, 2022

Cassie (Sydney Sweeney) en a marre d’être « la fille à petit ami ». Et hurle dans les toilettes du lycée qu’elle n’a « jamais été aussi heureuse ». Okay.

Kat (Barbie Ferreira) n’assume plus vraiment son statut de travailleuse du sexe.

Kat trailer euphoria season 2 pic.twitter.com/kBnBQK80Zr — Euphoria (fez #1 fan) (@euphoriastar13) January 3, 2022

Quant à lui, Fezco (Angus McCloud) se retrouve dans des embrouilles de drogue et de flingues. Pour changer.

De quoi se mettre en bouche et supporter les derniers jours d’attente… Quand on sait que Zendaya a déclaré que la saison 2 d’Euphoria ne serait « pas drôle à regarder », j’ai envie de dire qu’il ne reste plus qu’à s’accrocher à nos slips.

