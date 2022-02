Étienne et Vanessa sont déjà le meilleur duo de Pékin Express ever

Étienne et Vanessa déjà sont le meilleur duo de Pékin Express. Ils ne doivent jamais partir, car l’émission n’aura plus la même saveur sans eux.

Pékin Express vient de commencer, et le duo d’inconnus de cette édition ne nous déçoit vraiment pas. Le premier épisode de cette nouvelle saison a été diffusé le jeudi 10 février sur M6 ; les 16 candidats et candidates ont commencé l’aventure au Kirghizistan.

Comme chaque année dans Pékin Express, l’un des duos qui participent à la compétition est un binôme d’inconnus. Pour que ça soit plus drôle, les deux personnes ont souvent des caractères très très opposés.

Cette année ce sont Étienne et Vanessa qui se lancent dans l’aventure sans se connaître et ils sont déjà le meilleur duo ever ! Voici pourquoi.

Ils n’ont rien à voir et ça fait leur charme

Étienne est clairement déjà la star du duo — que dis-je : du programme tout entier. Ce médecin généraliste vivant à Cannes semble être la personne la plus soulée du monde pour tout et n’importe quoi. Mais derrière ses airs de râleur, c’est clairement la meilleure personne.

Il est bronzé, il est blond, ses cheveux sont longs et volent au vent pendant qu’il roule au volant de sa décapotable sur la Croisette. Il porte une chaîne de lunettes avec des perles dessus. Comme dit Vanessa :

« C’est beau mais ça sert à rien. »

Étienne déteste le sport et ne sait pas s’il tiendra le coup. Le plus important pour lui, c’est de rigoler avec son binôme. Franchement, quitte à galérer en plein cagnard, le pouce en l’air, en attendant qu’une voiture s’arrête, autant qu’on sache faire de bonnes blagues.

De son côté, Vanessa est totalement différente. C’est une grande aventurière qui part déjà seule avec son sac à dos à la découverte du monde !

Elle est originaire d’un petit village dans l’Aveyron et elle n’a pas de chaîne avec des perles sur ses lunettes. Cependant, elle a un verre carré et un verre rond et ça c’est assez dingue.

Rien qu’avec leurs portraits, on sent que ça va clasher. Mais les deux candidats semblent tous les deux profondément gentils et attachants, ce qui nous laisse penser que ça peut quand même bien se passer malgré tout.

Ils s’embrouillent comme un vieux couple minute un

Lorsque les candidats arrivent pour la première fois dans le jeu, ils sont au beau milieu des montagnes du Kirghizistan, les yeux bandés, avec des chevaux et des chèvres partout.

Les duos doivent ensuite commencer une course en kayak où l’un sera les yeux de l’autre qui ramera sans rien voir.

Tout commence avec un moment très gênant où Vanessa décide de palper le visage d’Étienne pour s’imaginer quelle dégaine il a. Ce dernier lui dit alors :

« Tout est bien proportionné. »

S’ensuit cette course en kayak où Étienne doit donc donner les bonnes directions à Vanessa pour qu’ils avancent. Évidemment, ils galèrent et commencent à se gueuler dessus.

Étienne est déjà désemparé quand il se mouille les mollets en rentrant dans l’embarcation : comme il le dit si bien, « j’ai horreur de ça ».

Quand Vanessa suggère à Étienne de profiter du paysage, il dit qu’il s’en fiche et qu’il n’a pas le temps. On croirait presque qu’il est parisien.

Lorsque notre Aveyronnaise se frustre, car son binôme n’est pas une bonne aide, elle lui dit tout simplement : « j’ai envie de te bouffer » — ce qui est, je pense, l’une des meilleures façons de d’exprimer à quelqu’un son énervement, surtout quand on le connait depuis 10 minutes.

Les inconnus s’engueulent clairement comme un vieux couple d’une dizaine d’années et se lâchent des « tais-toi » en toute détente en ramant n’importe comment. Quel plaisir.

Étienne râle beaucoup trop, mais grâce à Vanessa, finit par tout réussir

Notre cher médecin généraliste ne fait que râler. Je pense que je serais clairement exactement comme lui si je faisais l’émission ! Ses phrases favorites sont :

« C’est une catastrophe. »

« Je suis désemparé. »

« C’est nul. »

Il est si drama et pourtant, poussé par la motivation de Vanessa, il se dépasse. Car oui, après ce premier épisode d’énorme galère, le duo se retrouve à faire le « duel final » ! En gros, ils sont choisis par le binôme perdant de l’épisode, Sylvie et Alex, et doivent donc les affronter pour garder leur place dans l’aventure.

Contre toute attente, c’est Étienne qui se lance dans cette ultime épreuve face à Alex. Les deux candidats doivent faire du stop jusqu’au Osh Bazaar dans la ville de Bichkek. Arrivés sur place, ils doivent rejoindre un stand et faire 5 nouilles de 50 centimètres sans les casser.

Oui, dit comme ça on dirait que j’invente tout et que je n’ai pas regardé l’émission, mais c’est bien vrai.

Étienne râle toujours plus, et critique sa prestation de cuisinier en disant que ses ongles sont « dégueulasses ». En plus, il n’aime pas cuisiner ! Cependant, il se lance sans se poser de question et tel un boss, c’est lui qui gagne l’épreuve.

Lorsqu’il retourne au point de départ, Vanessa n’en revient pas. Ils se font un câlin et on comprend tout de suite qu’une grande histoire d’amitié va commencer !

Quelque chose me dit que les inconnus nous réservent des moments cultes de l’émission. Hâte de découvrir sur quoi Étienne râlera ensuite, et si Vanessa commencera enfin à porter une chaîne de perles pour ses lunettes…

À lire aussi : Pékin Express 2022 arrive : voici la date de diffusion et les candidats de cette édition