Pékin Express 2022 arrive : voici la date de diffusion et les candidats de cette édition

Pékin Express 2022 arrive bientôt sur vos écrans. Stéphane Rotenberg avait annoncé de nouvelles règles il y a quelques semaines, maintenant on sait qui seront les candidats et la date de diffusion !

Prête à suivre votre équipe préférée qui galèrera 3 heures au bord de la route pour monter dans un tracteur et quand même arriver dernière à la course ? Bon, ça donne pas envie comme ça, mais quand même : Pékin Express c’est une émission qui reste emblématique. C’est juste mieux de la regarder que de la faire, surtout si vous aimez voyager léger…

Et ça tombe bien, vous allez bientôt pouvoir la retrouver à la télé !

Pékin Express 2022 se précise

La saison 15 commencera sa diffusion le jeudi 10 février sur M6 à 21h05, et on sait maintenant tous sur la composition des équipes. Et oui, il y a toujours un duo d’inconnus !

Le thème de cette saison — qui se déroulera d’abord au Kirghizistan, puis en Ouzbékistan, en Jordanie et à Dubaï — est « sur la terre de l’aigle royal ». Ça sonne majestueux, non ?

Les paysages risquent d’être impressionnant, comme d’habitude. Et les duo assez drôles, parfois malgré eux… Il y en aura huit cette année encore, les voici !

Etienne et Vanessa, le binôme d’inconnus

Crédit photo : Patrick ROBERT/M6

Jean-Claude et Alex, le grand-père et son petit-fils du Gers

Arlette et Caroline, mère et fille de Toulon

Charlotte et Sarah, les soeurs de Monaco

Lucas et Nicolas, les frères belges

Fanny et Jérémy, couple de la région lyonnaise

Tarik et Ahmed, les cousins de Bourgogne-Franche-Comté

Sylvie et Alex, les amoureux de la région PACA

Ce ne serait pas une vraie saison de Pékin Express sans un duo belge : cette fois encore, le Plat Pays sera représenté !

L’année dernière, l’équipe gagnante de Claire et Christophe, un père et sa fille, avait gagné 58 730 euros. De quoi motiver les plus vaillants face aux galères…

