Et si une intelligence artificielle pouvait vous éviter de sortir avec un con ?

Grâce à une hypothétique appli du futur, vous pourrez peut-être bientôt savoir que votre crush et vous n’avez pas le moindre avenir. Alors, heureuse ?

La technologie est devenu un véritable support à l’amour.

Désormais, la rencontre amoureuse est à portée de clic, et vous permet même, si vous êtes une grosse feignasse comme moi, de ne dater que des personnes qui habitent dans votre quartier grâce à des systèmes de géolocalisation.

Mais quid d’une technologie qui irait encore plus loin et fouillerait l’existence virtuelle de votre crush pour vous signifier s’il mérite ou non de sortir avec la déesse que vous êtes ?

Moi je dis que ça fait flipper, mais vous faites bien comme vous voulez.

Une intelligence artificielle qui vous aide à ne pas tomber amoureuse d’un con ?

Crédit photo : Christian Wiediger via Unsplash

Prenez quelques secondes pour réfléchir : avec combien de cons êtes-vous sortie ?

Maintenant que vous avez identifié tous les boulets qui n’ont servi qu’à ralentir votre existence, ne pensez-vous pas que vous auriez gagné du temps si vous les aviez éjectés dès les premiers signes d’incompatibilité ?

Figurez-vous que c’est en tout cas une thématique qui occupe actuellement l’esprit de chercheurs, qui mettent un point d’honneur à arrêter de nous faire perdre notre temps. Car à la fin, on meurt, rappelez-vous !

Une étude menée par la plateforme Tidio et intitulée Love in the Age of A.I. Dating Apps montre qu’on pourrait prochainement tendre vers une intelligence artificielle capable d’identifier rapidement les signes que votre cible et vous êtes peu compatibles.

L’autrice de l’étude, Gosia Szaniawska-Schiavo, a commenté :

« Les appli de dating du futur pourront utiliser des informations sur une personne pour créer tout un panel de paramètres, sur lesquels les recommandations d’individus susceptibles de vous plaire seront basés ».

Vous l’aurez compris, il s’agirait donc d’aller fouiner dans la vie et les coutumes de votre potentiel partenaire pour satisfaire votre envie de savoir à l’avance si oui ou non une relation est envisageable.

« Par exemple, l’intelligence artificielle pourrait utiliser les data de l’historique téléphonique de quelqu’un pour prédire la réussite potentielle de votre relation. Elle étudierait l’historique des matches, les conversations et les changements de ton d’une conversation (basé sur le champ lexical) qui pourrait supposer une évolution dans l’appréciation de la personne en face, et donc une menace à la relation. »

Évidemment, ce système supposerait de la réciprocité et vous devrez donc vous attendre à ce que la personne en face puisse également fouiller les méandres de vos relations téléphoniques.

Non seulement ceci implique que vous renonciez à la notion assez basique et importante qu’est l’intimité, mais aussi que vous ayez envie de supprimer toute notion de hasard, qui permet certes de faire des erreurs, mais n’est-ce pas en faisant des erreurs qu’on apprend ?

D’aucuns diront de faire confiance à l’univers, mais chacun fait bien ce qu’il veut !

Crédit de photo à la Une : Airam Dato-on via Unsplash