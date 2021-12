Et si, pour bien dormir, la solution était de changer de matelas ?

Si les mots « dormir » et « rêver » sonnent comme une douce musique à vos oreilles, sachez que la solution peut se trouver dans… un bon matelas, pardi !

Vous vous moquiez des grandes personnes de votre entourage qui se plaignaient d’avoir mal au dos quand vous étiez plus jeune ? Et maintenant vous pleurez parce que vous comprenez leur douleur… Rien n’est perdu, cela n’est pas irrémédiable, parfois il s’agit seulement d’un problème de literie.

Certaines marques essaient de réinventer l’univers du matelas. C’est le cas de Tediber, qui en propose dans toutes les tailles, y compris pour enfant : vous y trouverez votre bonheur quelque soit votre âge et votre morphologie.

Une bonne literie peut parfois changer une vie

Vous trouvez que j’exagère ? Pourtant je dirais même que je minimise. Mettez-vous en situation : vous rentrez chez vous après une longue journée. Après avoir mangé et vous êtes détendue comme vous le pouviez, vous décidez de vous mettre au lit et là, c’est la cata… Vous n’arrivez pas à vous endormir. Vous avez beau vous tourner dans tous les sens et dans toutes les positions, rien n’y fait.

Alors certes, vous êtes peut-être stressée, mais avez-vous déjà remis en question votre literie ? Le lendemain, vous vous réveillez, comme si vous aviez passé la soirée dehors avec des douleurs ou des courbatures — et vos malheurs ne sont pas terminés puisque cette souffrance va être accentuée par le manque de sommeil. Bref, c’est le serpent qui se mord la queue.

Vous vous demandez comment une mauvaise literie peut avoir autant d’incidence sur la qualité de votre sommeil ? Et bien Top Santé nous explique que pour récupérer correctement, un corps adulte doit être relâché et détendu. Quant à la colonne vertébrale, elle doit être en position naturelle. Si des contraintes quelconques s’exercent sur les disques vertébraux, vous les ressentirez sous forme de douleurs.

Quand on sait qu’un adulte a besoin de minimum 7 heures de sommeil par nuit et que l’on passe donc presque un tiers de sa vie à dormir, autant le faire correctement sinon c’est littéralement du temps perdu. D’où l’importance d’investir dans une bonne literie.

Surtout qu’acheter un matelas est généralement très bien rentabilisé puisque vous le garderez des années, et que vous y gagnerez en qualité de vie.

Découvrez l’Incroyable Matelas Tediber

C’est quoi un bon matelas ?

Chacun ses préférences de ce côté-là : certaines l’aimeront ferme, d’autres plutôt moelleux, voire à mémoire de forme… Mais une chose est sûre : si votre matelas est trop vieux ou trop enfoncé, cela obligera votre colonne vertébrale à s’adapter — ce qui finira, si vous avez bien suivi, par vous causer des problèmes de dos.

Aujourd’hui vous trouverez des matelas qui proposent de très bons compromis avec trois couches différentes. L’Incroyable Matelas de Tediber par exemple, intègre une première surface moelleuse, puis une mousse à mémoire de forme et enfin une dernière couche plus ferme. Avec une telle épaisseur, il pourrait y avoir une montagne de petits pois sous votre couche que vous auriez quand même le sommeil lourd !

Pour aller plus loin, vous pouvez même vous tourner du côté des produits hypoallergéniques qui préviennent les risques de réaction allergique, afin d’en réduire les symptômes. Ce type de housse ou matelas est confectionné d’une enveloppe de matière naturelle, puis remplis de matériaux résistant aux organismes causant des allergies.

Alors la prochaine fois que vous aurez des problèmes de sommeil, réfléchissez-y à deux fois, votre matelas en est peut-être la cause… D’où la nécessité d’investir dans une bonne literie. Vos journées dépendent de la qualité de vos nuits, et pour qu’elles soient les plus belles possibles, vous devez dormir profondément !

Pourquoi choisir un matelas Tediber ? Marque française, dont les matelas sont confectionnés en France et en Belgique

Livraison gratuite en 24 à 48h

Retour simple et gratuit sans conditions

100 nuits d’essai

10 ans de garantie

Entretien facile, housse lavable et hypoallergénique

Matelas pour toute la famille et toutes les morphologies

