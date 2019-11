Je ne sais pas si tu es très familière avec la plateforme web de beauté Feelunique qui propose des tonnes de marques.

Moi, j’y achète régulièrement des produits quand j’ai du mal à les trouver ailleurs. Et récemment, la marque allemande Essence, qui n’était vendue que dans certains Auchan, a rejoint Feelunique à son tour !

Essence, le maquillage pas cher de bonne qualité

Étant donné la difficulté de se procurer Essence auparavant, ça ne m’étonnerait pas que tu n’aies pas franchement entendu parler de la marque avant aujourd’hui.

Pourtant, beaucoup de youtubeuses américaines ne jurent que par ça ! Et pour cause, Essence propose de bons produits de maquillage, et à très petit prix.

Par ailleurs, tous sont cruelty free, et 95% d’entre eux sont fabriqués en Europe. Et il y en a un bon paquet !

Les produits la marque Essence

En tout, Essence comptabilise près de 500 références de produits, mais « seulement » 80 seront disponibles sur le site de Feelunique (ce qui est déjà plutôt énorme).

Parmi eux, tu pourras y trouver de super mascaras, des poudres d’excellente qualité (j’entends beaucoup parler de la Brighten Up ! qui est malheureusement en rupture de stock pour l’instant), mais aussi des palettes très colorées et des produits pour le teint adaptés à plein de types de peau !

Moi, je te conseille l’highlighter liquide Highlight Drops que j’utilise depuis plusieurs jours et qui a un superbe fini !

Tu connaissais la marque Essence, toi ? Est-ce que tu te réjouis autant que moi que la marque arrive chez Feelunique ?

À lire aussi : Fenty Beauty sort une collection 100% dorée pour les fêtes