Envie d’emmener vos livres partout ? Les liseuses Kobo by Fnac sont en promo pour une durée limitée

Les liseuses Libra 2 et Elipsa de la Fnac sont en promo durant les soldes. De quoi découvrir la joie d’emporter sa bibliothèque partout avec soi !

Si comme moi, vous aimeriez vous proclamer lectrice invétérée, mais que vous ne prenez jamais le temps de vous poser pour lire un bouquin, ce temps est désormais révolu. Il faut dire qu’avec le large choix qui s’offre à nous, il n’est pas toujours facile de choisir de quel livre nous allons nous délecter. En prime, dès que l’on compte partir quelque part, c’est le même dilemme avant le départ : comment ne pas charger sa valise alors que l’on aimerait quand même garder un peu de place pour repartir avec des souvenirs ?

Rien de nouveau sous le soleil, les livres c’est cool, mais c’est encombrant. À chaque fois que j’emportais les derniers Musso, mon mec me disait qu’on allait payer un supplément à l’aéroport pour le poids maximum à respecter par ma faute !

Mais comme tout, à chaque problème existe sa solution. Et si l’on vous disait que vous pouvez choisir parmi 500 000 références dont 50 000 en français et ce sans que ça ne pèse plus de 192g dans vos affaires ? C’est ici que vos yeux s’illuminent. Les liseuses numériques premium Libra 2 et Elipsa sont en promotion jusqu’au 5 juillet 2022. Une offre qui arrive à point nommé pour les vacances d’été, mais vous l’avez compris, il ne reste plus que quelques jours pour en profiter.

20€ de réduction immédiate sur les liseuses Libra 2 noire ou blanche

Kobo By Fnac Libra2

Pourquoi c’est cool ?

Les amatrices de lecture numérique en ont forcément entendu parler : la liseuse Kobo Libra 2 (qui existe en noir ou en blanc) est un petit bijou dont on peine à se passer une fois qu’on l’a essayé. Si grâce à l’abonnement Kobo+ by Fnac, au prix de 9,99€ après un mois d’essai offert, vous pouvez avoir accès à 500 000 références d’eBooks dont 50 000 en français, ce n’est pas ce qui fait le plus saliver.

L’avantage majeur de la liseuse numérique Kobo Libra 2 est de pouvoir l’emmener partout ! Que ce soit dans votre baignoire, dans les transports en commun, à la plage grâce à son écran antireflet, ou dans l’eau (car oui, elle a moins peur de se faire manger par un requin que certaines d’entre nous), elle nous accompagne en tout lieu. À titre d’information, la Kobo Libra 2 est étanche jusqu’à 60 minutes dans 2 mètres d’eau. On peut ainsi sélectionner le titre qui nous fait envie selon notre mood du moment, et soyez rassurées, son espace de stockage de 32 GO permet de contenir 24 000 eBooks ou 150 livres audio.

Si vous avez envie de découvrir un roman érotique sans attirer les regards indiscrets, il est aussi possible d’activer le mode livre audio. Que vous connectiez vos Airpods ou que vous branchiez vos écouteurs, place à la déconnexion. Vous n’avez qu’à fermer les yeux et à écouter l’histoire se dérouler, mais attention à ne pas réagir avec trop d’expressions faciales lorsque vous entendez des passages coquins.

Pour quel profil ?

Kobo Libra2 by Fnac

Profiter de la promotion sur la liseuse Kobo Libra 2 de la Fnac

Vous vivez à fond connectée et vous aimez profiter de tous les avantages offerts par la révolution du numérique ? Vous aimez lire mais vous ne souhaitez pas être encombrées par quatre bouquins qui seront lourds à transporter ? Et, par-dessus tout, vous rêviez de lire un bon livre enivrant dans votre baignoire ou à la plage sans risquer d’en faire du papier mouillé ? La liseuse Kobo Libra 2 de la Fnac va clairement devenir votre compagnon de vie idéal.

Dans le cadre des soldes, la liseuse numérique passe de 189,99€ à 169,99€, soit 20€ de remise immédiate. Attention tout de même à ne pas se questionner trop longtemps, car l’offre n’est valable que jusqu’au 5 juillet 2022. Si vous êtes comme moi, à toujours faire 36 choses à la fois, vous pouvez aussi vous emparer de l’étui Sleepcover pour lire tout en gardant les mains libres !

La liseuse Elipsa de la Fnac, un stylet pour faciliter sa prise de notes

Kobo Elipsa by Fnac

Pourquoi c’est cool ?

La liseuse Elipsa profite de toutes les mêmes caractéristiques que la Kobo Libra 2, mais elle se distingue de cette dernière par quelques détails. Si elle profite d’un écran large de 10,3 pouces, c’est parce qu’elle n’offre pas seulement la possibilité de lire !

Elipsa dépasse sa fonction première avec son système de prise de notes et son stylet dont la pression est similaire à celle d’un stylo à bille. De quoi faire sa meilleure typologie pour marquer, surligner ou prendre des notes dans vos eBooks et PDF. Un peu comme sur Instagram, le stylet permet aussi de souligner, d’entourer, ou d’effacer. Bien pratique pour corriger des documents ou se rappeler des moments clés de ses passages préférés.

Personnellement, quand je suis en panne d’inspiration pour trouver une légende sur mes posts Instagram, je surligne les phrases les plus marquantes de mes livres de développement personnel. Ne me remerciez pas pour le tips !

Profiter de la promotion sur la pack Kobo Elipsa

Pour quel profil ?

Vous passez votre temps à prendre des notes, à gribouiller pour vous détendre ou encore à faire des listes de choses à faire ? La liseuse numérique Elipsa vous conviendra encore plus que le modèle Libra 2 ! Que ce soit pour profiter de ses semaines d’autonomie, de sa fonction bloc-note (que l’on peut bien sûr exporter, car ce serait pas drôle que ce soit à nous de faire les courses) ou pour surligner des passages clés de vos livres favoris, Elipsa va devenir votre nouvelle alliée. Vos romans et votre cahier de notes seront condensés dans un seul accessoire, aussi léger qu’un livre de poche !

Jusqu’au 5 juillet seulement, le pack Kobo Elipsa est au prix de 349€ au lieu de 399,99€, soit 50€ de réduction. Pour tout achat de cette merveille numérique, un étui sleepcover et un stylet sont fournis.

Pour celles qui n’attendaient qu’un bon plan pour s’adonner à la lecture tout le temps et partout, j’espère que ma petite sélection vous aura été utile ! Personnellement, avec la possibilité de stocker 24 000 livres ou 150 livres audio, je veux bien prétendre au titre de lectrice invétérée mais je ne suis pas sûre d’être capable de pouvoir tout dévorer avant la fin de l’été !

Pour découvrir tout l’univers Kobo by Fnac, ça se passe par ici.

À lire aussi : Nos coups de coeur des albums jeunesse du mois de mai