En kilt à la fashion week, le basketteur Russell Westbrook rappelle qu’un mec en jupe n’est toujours pas anodin

Russell Westbrook, joueur de basket professionnel, est arrivé à la fashion week en kilt d’un blanc immaculé. Une simple jupe qui génère tant de réactions…

La jupe laissant respirer les genoux masculins est d’actualité pour la fashion week cette année. Après le rappeur Kid Cudi qui s’est pointé à un défilé en jupe noire extra longue, c’est le basketteur professionnel Russell Westbrook, déjà connu pour ses looks « atypiques », qui a décidé de porter un kilt pour la semaine de la mode à New York — un look plus rare chez les sportifs que du côté des artistes !

Et malgré le fait que beaucoup de célébrités masculines se soit déjà essayés à la jupe, et encore plus au kilt, eh bien un mec sans pantalon, ça fait encore jaser.

Russell Westbrook, style à 3 points

Russell Westbrook n’a pas vraiment le style classique du basketteur ne portant que du sportswear : ses tenues sont carrément répertoriées sur cette page Instagram où on constate qu’il aime porter un max de couleurs. Sa collaboration sur une paire de baskets avec la marque iconique Jordan s’intitule Why Not? (Pourquoi pas ?), ce qui résume plutôt bien l’état d’esprit du joueur quant à son style !

Un kilt ? Pourquoi pas. Les cheveux bleus ? Pourquoi pas.

Russell Westbrook marche ainsi dans les traces d’un autre joueur légendaire des Chicago Bulls, coéquipier de Michael Jordan dans les années 90 : Dennis Rodman. Connu pour ses looks incroyables (cheveux de toutes les couleurs, crop-tops à paillettes et même robe de mariée), il était LE joueur « exubérant » de l’époque.

On aime même à déceler un petit hommage à Dennis Rodman dans le look de Russell Westbrook, avec sa coloration bleue sur cheveux courts…

Russell Westbrook en kilt, entre applaudissements et grincement de dents

Le basketteur a posté son look sur les réseaux sociaux, ce qui n’a pas manqué de faire réagir… en bien comme en mal. Le site TrashTalk, référence française en terme de basket, a cité son tweet avec quatre lettres, « Hein » — mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas pour tacler Russell Westbrook !

Il s’agit d’une blague en référence à la légende choisir par le basketteur, une phrase du rappeur Kendrick Lamar disant : « Don’t address me unless it’s four letters », « Ne t’adresse pas à moi sauf si c’est en quatre lettres » (à savoir « king », roi, en référence à l’un de ses anciens titres). « Hein » étant un mot en quatre lettres, ça fonctionne bien !

Le média a également ajouté que « Russ fait ce qu’il veut et il a bien raison » — ce qui n’est pas l’avis de tout le monde si on regarde les réponses à son tweet…

Même sans parler de jupe, le kilt reste un choix… remarqué

Il est parfois compliqué pour certains fans de baskets de comprendre des choix vestimentaires « atypiques » comme celui fait ici Russell Westbrook. Un internaute a carrément commenté que son look serait « la raison pour laquelle son équipe ne gagnera pas le titre cette année » !

A priori, sauf si l’athlète porte le kilt pour jouer au basket, il a encore toutes ses chances…

Il est également intéressant de souligner que le kilt reste la jupe la plus « masculine » d’Occident, et que beaucoup de personnalités ont déjà adopté ce look loin d’être aussi subversif que certains peuvent le penser — citons Samuel L. Jackson en 2002 lors de la promotion de Formula 51 ou encore Vin Diesel lors d’une cérémonie des MTV Music Awards.

Ce vêtement n’est pas récent, il est même traditionnel dans les mariages écossais. Cependant, un garçon qui s’aère ainsi le mollet, ça dérange peut-être moins qu’il y a vingt ans, mais ça ne laisse pas tout le monde indifférent au point de devenir un non-sujet…

Il faudra encore quelques Russell Westbrook avant qu’un mec en jupe, en robe, en talons ou aux ongles vernis soit vu comme quelqu’un ayant fait un choix esthétique et non comme quelqu’un qui dérange les codes — si binaires — de nos sociétés.

Bon, et côté inspiration mode, si jamais vous n’aimez pas le kilt de Russell Westbrook, vous pouvez toujours acheter une minijupe avec sa tête dessus. Moins fashion, un peu méta, mais comme il le dit : why not ?

Crédit image de Une : Christopher Peterson / YouTube