En 2021, les recruteurs recalent encore les noms à consonance maghrébine, car le racisme se porte bien

Une étude montre que le racisme dans le monde du travail se porte bien : à CV égal, une personne avec un nom maghrébin a 31,5% moins de chances d’être rappelée par un recruteur. Surprises ? Ouais, nous non plus.

« Généralisée et persistante ». Une récente étude dresse ce constat sans appel : la discrimination à l’embauche visant les personnes d’origine maghrébine sont bien loin d’appartenir à une époque révolue en France.

Un nom semblant être maghrébin, c’est aujourd’hui 31,5 % de chances de moins d’être contacté par des recruteurs, résume la publication de la Dares, le service d’études et de statistiques du ministère du Travail.

Un tiers des entreprises privilégient les noms à consonance française

Le testing, la méthode utilisée dans cette étude, consiste à envoyer des candidatures fictives à des offres d’emploi bien réelles. 2.400 offres ont été testées sur une période entre décembre 2019 et avril 2021. Chacune faisait l’objet de quatre candidatures : deux venant d’un homme et d’une femme d’origine supposée française et deux venant d’un homme et d’une femme d’origine supposée maghrébine.

Sur l’ensemble des 2.400 offres, 1.516 employeurs ont eu le même retour envers les quatre candidats : soit aucune réponse, soit un intérêt pour les quatre candidatures.

Mais pour 37% des CV, soit un peu plus d’un tiers, il y a une différence de traitement : « les candidatures à consonance maghrébine sont en moyenne désavantagées par rapport aux candidatures à consonance française », constate l’étude.

« Lorsque les recruteurs manifestent un intérêt pour 3 CV sur les 4 envoyés, c’est le plus souvent au détriment d’un candidat dont le prénom et le nom sont à consonance maghrébine. »

Des effets palpables de ka discrimination à l’embauche

Les conséquences sont très concrètes, car les personnes discriminées doivent faire plus d’efforts pour espérer obtenir une réponse des entreprises :

« Un candidat portant un nom et prénom à consonance maghrébine doit envoyer 1,5 fois plus de CV qu’un candidat portant un nom et prénom à consonance française pour obtenir le même nombre de rappels de la part des recruteurs. »

Les candidatures des femmes sont-elles doublement pénalisées ?

Dans cette étude, les discriminations selon le sexe et l’origine ne s’amplifient donc pas mutuellement : « ces deux facteurs de discrimination influencent indépendamment les décisions des recruteurs. »

Cette étude montre qu’en dépit de politiques publiques visant à lutter contre le racisme, les choses avancent bien peu. Malgré des mesures comme la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 qui obligent les entreprises de plus de 300 salariés à former les personnes en charge du recrutement à ne pas discriminer, on constate qu’il faudra encore redoubler d’efforts et de vigilance pour que les personnes racisées aient les mêmes chances que les personnes blanches sur le marché du travail.

Crédit photo : Sora Shimazaki via Pexels