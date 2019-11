Emma Watson écrivait vraiment pendant les scènes de cours d’Harry Potter

Emma Watson a toujours pris son rôle d’Hermione Granger très au sérieux, et sa réelle personnalité est souvent comparée à celle de la jeune sorcière.

Il se trouve qu’en fait, les trois protagonistes d’Harry Potter montrent des similarités entre leur propre caractère et celui de leur personnage.

Ce n’est donc pas très étonnant de découvrir qu’Emma Watson ne gribouillait pas n’importe comment avec sa plume !

C’est un Tweet qui a partagé cette découverte et révèle que Emma Watson écrivait pour de vrai en filmant les scènes de cours.

EMMA WATSON WAS ACTUALLY WRITING DURING THE SCENES WHERE SHE HAD TO USE A QUILL AND ITS THE CUTEST THING pic.twitter.com/UjnZ47nXVL

— mar 🦇 (@lunastonks) November 24, 2019